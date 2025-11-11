Juez lanza fuerte advertencia al reguetonero Chocolate en la primera jornada de juicio en su contra

Chocolate MC durante la primera jornada de juicio en su contra por amenazas contra Damian Valdez

El juicio contra el reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, comenzó este lunes en Miami bajo gran expectación mediática y marcado por una advertencia contundente del juez a cargo del proceso por amenazas de muerte contra Damian Valdez.

Durante la primera jornada, el magistrado Milton Hirsch advirtió a Chocolate que, de ser hallado culpable por el jurado, podría enfrentar una condena de cadena perpetua, según revelaron medios de prensa locales.

Según testigos presentes, el juez le preguntó expresamente si comprendía la gravedad de la situación legal que enfrentaba. Chocolate, visiblemente serio, respondió que sí.

Vestido con traje azul y corbata roja, el reguetonero escuchó en silencio la formulación de los cargos y confirmó ante el magistrado que su abogado le había explicado cada punto de la acusación, aunque agregó que “no tienen sentido”.

El proceso judicial responde a las acusaciones presentadas por la Fiscalía del condado de Miami-Dade, que sostiene que el artista publicó mensajes en redes sociales en los que ofrecía dinero a quien agrediera a Damian Valdez Galloso, implicado en el homicidio del cantante José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido como El Taiger.

En dichos mensajes, el reguetonero habría escrito frases como “Si la policía no te mata, te vamos a matar” y “Cien mil dólares por tu cabeza”, acompañadas de emojis y referencias a la presunta pandilla ZMF.

El juez Hirsch determinó que tales publicaciones no están amparadas por la Primera Enmienda, pues constituyen “amenazas verdaderas” y un “llamado directo a la violencia” contra una persona identificable.

La Fiscalía argumentó que los mensajes del cantante “generaron un riesgo concreto para la seguridad de Valdez Galloso”.

Por su parte, el abogado defensor, Adolfo Gil, sostuvo que su cliente “no tenía intención real de provocar daño”, y explicó que las publicaciones fueron impulsivas y fruto de “un estado emocional alterado”.

“Chocolate reacciona desde la emoción y el dolor, no desde la violencia. Su lenguaje forma parte del personaje que construye en su música”, afirmó el letrado, quien adelantó que la defensa pondrá énfasis en el deterioro psicológico del acusado.

Un juicio marcado por el drama personal

Durante la audiencia de este lunes, salió a la luz un video grabado en abril, donde el propio Chocolate MC pedía ayuda para enfrentar sus problemas de adicción.

En las imágenes, el cantante confesó que pensaba “de forma recurrente en el suicidio”, y que había intentado quitarse la vida.

“Necesito hablar con un psicólogo todos los días”, decía el artista, quien además reconoció haber consumido crack desde los 16 años.

El video ha sido presentado como prueba de su vulnerabilidad emocional y de su necesidad de atención médica especializada.

La hermana del reguetonero, Isis Arislén Sierra, dijo al salir de la corte que mantiene la fe en un desenlace justo, y que Chocolate se ha entregado a Dios.

“Me siento tranquila porque sé que Dios tiene el control de todo”, declaró ante medios locales.

Daniel Llorente, actual representante de Chocolate, afirmó que el proceso judicial representa una oportunidad para reivindicar al artista: “Lamentablemente la fama lo llevó muy temprano por un camino que no era el más correcto”.

La familia insiste en que los problemas del músico están estrechamente vinculados con su adicción a las drogas y con un historial de salud mental frágil.

Según relataron, el artista ha mostrado un acercamiento reciente a la fe cristiana y ha pedido ayuda para iniciar un proceso de rehabilitación.

Un proceso incompleto sin el testimonio clave

Uno de los elementos más comentados del juicio ha sido la ausencia de Damian Valdez Galloso, la presunta víctima de las amenazas, quien decidió acogerse a la Quinta Enmienda constitucional y no declarar.

Valdez Galloso enfrenta un proceso judicial paralelo por homicidio, por lo que su decisión de guardar silencio fue interpretada como una medida para no autoincriminarse.

Para la defensa, esta ausencia es significativa: sin el testimonio directo del supuesto amenazado, se pierde -según el abogado Gil “una pieza esencial" para contextualizar las palabras de su cliente.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que las pruebas digitales y los registros de las redes sociales bastan para sostener el cargo de amenazas.

El juicio continuará en los próximos días con la presentación de evidencias electrónicas, peritajes y posibles testimonios de expertos en salud mental.

Chocolate MC: entre la música, la adicción y la cárcel

A sus 34 años, Chocolate MC enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. Ícono del reguetón cubano y figura polémica dentro del género urbano, su carrera ha estado marcada por una mezcla de éxito musical y conflictos judiciales.

El artista permanece detenido en Miami por otra causa independiente, derivada de su arresto el 2 de junio, cuando fue acusado de secuestro y amenazas con un arma de fuego a un fanático.

Aunque posteriormente se confirmó que el arma era falsa, los cargos incluyen robo a mano armada y privación ilegal de libertad.

Durante la audiencia del 5 de junio, la jueza Mindy S. Glazer determinó que no tendría derecho a fianza, al considerar que había violado las condiciones de una libertad anterior. En esa sesión, Chocolate negó estar “mentalmente inestable”, aunque admitió haber atravesado episodios de consumo y descontrol emocional.

Este nuevo proceso se suma a un extenso historial judicial: es su quinto caso abierto en Florida y su noveno arresto en ocho años. Las causas previas incluyen violencia doméstica, alteración del orden público y posesión de drogas.

Pese a ello, su impacto cultural en la música urbana cubana sigue siendo innegable. Con letras que reflejan marginalidad, desarraigo y orgullo de barrio, Chocolate MC se consolidó como uno de los artistas más influyentes del reparto -un subgénero del reguetón nacido en Cuba- pero también como uno de los más controvertidos.