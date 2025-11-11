Cándido Fabré: "Pido a Dios libre a Chocolate de la cadena perpetua"

Vídeos relacionados:

El reconocido sonero cubano Cándido Fabré envió un mensaje de apoyo al reguetonero Chocolate MC, que enfrenta juicio en Estados Unidos, pidiendo a Dios que lo libre de una posible cadena perpetua y lo guíe hacia “la libertad interior”.

En una publicación en su perfil de Facebook, Fabré escribió: “Reparteros, faranduleros con fuerza, amor y fe. Le pido a Dios libre a Chocolate de la cadena perpetua y le muestre el camino verdadero para su libertad interior”.

El artista aclaró que Chocolate MC no está entre sus amigos, pero insistió en que “no es su enemigo”, y reveló que compuso un tema inspirado en su situación, titulado “Basta de prisión”.

“Tengo el tema que debería cantar en estos momentos por sí mismo, por su madre, por su arte, por los suyos… se titula Basta de prisión”, escribió antes de compartir un fragmento del tema en el que dice: “Centinela, quítame el candado, yo no puedo vivir en cadena, yo no quiero morir trancao”.

“Dios nos acompaña. Yo, Cándido, el hijo de Sixta y de Papá Neto”, concluyó el músico.

Reacciones en redes

El mensaje del sonero generó diversos comentarios en redes sociales. La mayoría reconoció su empatía y sensibilidad —“bendiciones maestro”, “usted tiene un corazón inmenso”— mientras algunos criticaron que se solidarizara con un artista con múltiples antecedentes judiciales.

Otros aprovecharon para cuestionar el silencio de parte del gremio artístico ante los presos políticos en Cuba o reflexionaron sobre la redención y el perdón. Un usuario resumió: “Lo cortés no quita lo valiente, mis bendiciones para usted”.

Chocolate MC enfrenta juicio en Miami

El reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, enfrenta un proceso judicial en el condado de Miami-Dade por presuntas amenazas en redes sociales contra Damián Valdez Galloso, implicado en el asesinato del también músico El Taiger. Según la Fiscalía, el artista habría publicado mensajes como “Si la policía no te mata, te vamos a matar” y “Cien mil dólares por tu cabeza”, acompañados de emojis violentos y referencias a una pandilla, lo que fue interpretado como amenazas reales.

En la apertura del proceso judicial, el juez Milton Hirsch rechazó la petición de la defensa de amparar esos mensajes bajo la libertad de expresión, al considerar que se trataba de “amenazas verdaderas”. Durante la primera jornada del juicio, el magistrado advirtió a Chocolate que, de ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

De acuerdo con los reportes desde la corte de Miami, el abogado defensor, Adolfo Gil, aseguró que su cliente “no tenía intención real de provocar daño” y que las publicaciones fueron fruto de un “estado emocional alterado”.

La familia defiende su cambio espiritual

En medio del proceso, su hermana Isis Sierra compartió un video en redes donde defendió el cambio espiritual del artista y su acercamiento a la fe cristiana, comparándolo con figuras como Daddy Yankee y Farruko. “Entregarse a Dios es lo más bendito que un ser humano puede hacer”, dijo, asegurando que su hermano ha hallado paz interior pese al difícil proceso que enfrenta.

El proceso judicial continuará en los próximos días con la presentación de evidencias electrónicas y peritajes psicológicos.