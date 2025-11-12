"Consumo desde que tengo 16": Sale a la luz confesión de Chocolate MC que podría cambiarlo todo

Vídeos relacionados:

La familia del reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, presentó un video en el que el propio artista admite haber consumido drogas desde los 16 años, pieza que han incorporado como evidencia en el proceso que enfrenta en Estados Unidos por amenazas de muerte contra Damian Valdez.

Según el material difundido por el periodista Javier Díaz (Univisión 23), el objetivo de los allegados es documentar la historia de consumo del cantante en medio del juicio en curso.

En la grabación, el reguetonero afirma: “Estoy consumiendo crack desde que tengo 16”, y especifica que no lo hace “en pipa ni en lata”, sino “fumado con yerba” —una modalidad que, según él, “es lo mismo”—, mientras conversa con sus familiares y responde preguntas sobre su edad y sus antecedentes.

El intercambio, de tono íntimo, registra además momentos en los que el repartero explica que tomó la decisión de “decirlo y ya” porque “ya fue demasiado”.

El video también recoge que Chocolate ingresó en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), concretamente en la “sala de paredes”, espacio donde —apunta— “estuvo ingresado Maradona”, trazando así un antecedente de atención psiquiátrica previo a su situación judicial actual. La familia subraya estos datos para reforzar la cronología y la persistencia de su adicción.

De acuerdo con la información compartida en el reporte, si el jurado lo declara culpable de los cargos que enfrenta, el músico podría pasar el resto de su vida en prisión.

Esa exposición penal enmarca la difusión del video, que sus allegados presentan como un testimonio directo del propio acusado sobre su consumo temprano y sus episodios de salud mental, aspectos que consideran relevantes para entender su trayectoria personal.

El material fue publicado por la familia y difundido en las redes del periodista Javier Díaz, donde se escucha a los presentes interpelar al artista —“¿Cuántos años tienes?”— y a él responder sobre su edad actual y los años de consumo, dejando constancia audiovisual que ahora ha sido incorporada en el expediente.

El juicio contra el reguetonero cubano comenzó este lunes en Miami bajo gran expectación mediática y marcado por una advertencia contundente del juez a cargo del proceso por amenazas de muerte contra Valdez.

Durante la primera jornada, el magistrado Milton Hirsch advirtió a Chocolate que, de ser hallado culpable por el jurado, podría enfrentar una condena de cadena perpetua, según revelaron medios de prensa locales.

Según testigos presentes, el juez le preguntó expresamente si comprendía la gravedad de la situación legal que enfrentaba. Chocolate, visiblemente serio, respondió que sí.

Vestido con traje azul y corbata roja, el reguetonero escuchó en silencio la formulación de los cargos y confirmó ante el magistrado que su abogado le había explicado cada punto de la acusación, aunque agregó que “no tienen sentido”.