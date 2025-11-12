"Consumo desde que tengo 16": Sale a la luz confesión de Chocolate MC que podría cambiarlo todo

Vídeos relacionados:
La familia del reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, presentó un video en el que el propio artista admite haber consumido drogas desde los 16 años, pieza que han incorporado como evidencia en el proceso que enfrenta en Estados Unidos por amenazas de muerte contra Damian Valdez.
Según el material difundido por el periodista Javier Díaz (Univisión 23), el objetivo de los allegados es documentar la historia de consumo del cantante en medio del juicio en curso.
En la grabación, el reguetonero afirma: “Estoy consumiendo crack desde que tengo 16”, y especifica que no lo hace “en pipa ni en lata”, sino “fumado con yerba” —una modalidad que, según él, “es lo mismo”—, mientras conversa con sus familiares y responde preguntas sobre su edad y sus antecedentes.
El intercambio, de tono íntimo, registra además momentos en los que el repartero explica que tomó la decisión de “decirlo y ya” porque “ya fue demasiado”.
El video también recoge que Chocolate ingresó en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), concretamente en la “sala de paredes”, espacio donde —apunta— “estuvo ingresado Maradona”, trazando así un antecedente de atención psiquiátrica previo a su situación judicial actual. La familia subraya estos datos para reforzar la cronología y la persistencia de su adicción.
De acuerdo con la información compartida en el reporte, si el jurado lo declara culpable de los cargos que enfrenta, el músico podría pasar el resto de su vida en prisión.
Lo más leído hoy:
Esa exposición penal enmarca la difusión del video, que sus allegados presentan como un testimonio directo del propio acusado sobre su consumo temprano y sus episodios de salud mental, aspectos que consideran relevantes para entender su trayectoria personal.
El material fue publicado por la familia y difundido en las redes del periodista Javier Díaz, donde se escucha a los presentes interpelar al artista —“¿Cuántos años tienes?”— y a él responder sobre su edad actual y los años de consumo, dejando constancia audiovisual que ahora ha sido incorporada en el expediente.
El juicio contra el reguetonero cubano comenzó este lunes en Miami bajo gran expectación mediática y marcado por una advertencia contundente del juez a cargo del proceso por amenazas de muerte contra Valdez.
Durante la primera jornada, el magistrado Milton Hirsch advirtió a Chocolate que, de ser hallado culpable por el jurado, podría enfrentar una condena de cadena perpetua, según revelaron medios de prensa locales.
Según testigos presentes, el juez le preguntó expresamente si comprendía la gravedad de la situación legal que enfrentaba. Chocolate, visiblemente serio, respondió que sí.
Vestido con traje azul y corbata roja, el reguetonero escuchó en silencio la formulación de los cargos y confirmó ante el magistrado que su abogado le había explicado cada punto de la acusación, aunque agregó que “no tienen sentido”.
Preguntas frecuentes sobre el caso judicial de Chocolate MC
¿Por qué enfrenta Chocolate MC una posible cadena perpetua?
Chocolate MC está siendo juzgado en Estados Unidos por amenazas de muerte contra Damian Valdez Galloso, el principal sospechoso del asesinato del reguetonero El Taiger. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua debido a la gravedad de los cargos, que incluyen amenazas escritas de muerte y solicitud de asesinato en primer grado.
¿Cómo se ha utilizado el video de Chocolate MC en el juicio?
La familia de Chocolate MC ha presentado un video donde el reguetonero confiesa haber consumido drogas desde los 16 años. El video se utiliza como evidencia en el juicio para documentar la historia de consumo del artista y su salud mental, con el fin de proporcionar un contexto sobre su comportamiento y decisiones pasadas.
¿Qué antecedentes de salud mental tiene Chocolate MC?
Chocolate MC ha tenido un historial de salud mental complicado. Fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana y recientemente confesó padecer enfermedades mentales crónicas desde la infancia. Estos antecedentes son parte de la defensa en su juicio actual, tratando de explicar su conducta y la necesidad de tratamiento psiquiátrico.
¿Qué impacto podría tener la adicción a las drogas en el caso de Chocolate MC?
La adicción a las drogas de Chocolate MC, confesada por él mismo, es un aspecto central en su juicio. Se utiliza para argumentar su vulnerabilidad emocional y la influencia que su consumo ha tenido en su comportamiento, lo que podría, según su defensa, mitigar la percepción de intencionalidad en los cargos que enfrenta.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.