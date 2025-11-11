Presa Paso Malo está liberando, no hay peligro de inundación en Yara, Granma

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Yara, en la provincia de Granma, informaron este martes que la presa Paso Malo está liberando once metros cúbicos de agua por segundo debido a las lluvias en las montañas provocadas por el frente frío.

Aclararon que no existe peligro de inundación y que la situación se mantiene bajo control, según reportó CMKX Radio Bayamo.

El comunicado indica que la presa Paso Malo se mantiene bajo vigilancia permanente y que también se monitorean los niveles del río Buey en la zona de Veguita.

Las autoridades advirtieron que podría haber variaciones por la llegada de aguas desde Yao, aunque sin riesgo de desbordamiento ni afectaciones a la población.

Además, insistieron en mantener la calma y cumplir con las medidas preventivas orientadas entre ellas evitar acercarse a las orillas de los ríos o zonas de corriente fuerte no realizar actividades de pesca o recreación en los cauces y mantener a niños y personas mayores alejados de las márgenes ribereñas

El gobierno municipal de Yara destacó la responsabilidad de los pobladores y aseguró que se mantendrán informando con claridad y prontitud sobre cualquier cambio en la situación hidrológica al tiempo que reiteró que la seguridad de la población es la prioridad en este momento.

En medio de la inestabilidad provocada por las lluvias recientes, las autoridades cubanas insistieron en que no existía riesgo de colapso en otra de las represas del oriente del país.

El gobierno desmintió versiones sobre un supuesto colapso de la presa Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y aseguró que el sistema hidráulico permanecía bajo control, aunque reconoció que continuaban las maniobras de vertimiento controlado para aliviar los embalses más saturados.

Días antes, una evacuación masiva fue ejecutada en Las Tunas ante el peligro de desbordamientos y el incremento del caudal en varios ríos.

Las autoridades de la Defensa Civil coordinaron el traslado de miles de personas hacia centros seguros, priorizando a familias con niños, ancianos y personas vulnerables, mientras equipos hidráulicos trabajaban de forma continua para controlar las compuertas y reducir el nivel de los embalses más comprometidos.