Detienen en Bayamo dos pipas por venta ilegal de agua

Dos piperos fueron detenidos en Bayamo por venta ilegal de agua en medio de la escasez de la distribución del recurso tras el paso del huracán Melissa.

La noticia fue dada a conocer este lunes durante el Consejo de Defensa Provincial (CDP), informó en Facebook la prensa local.

“Dos carros cisternas (pipas) por la venta ilegal de agua en la ciudad de #Bayamo, en medio de una difícil situación de distribución de este recurso”, se lee en un post CMKX Radio Bayamo.

“El CDP dispuso el análisis (en menos de 24 horas) de todas las violaciones que se han cometido en la organización, disposición y distribución de agua en Bayamo”, agregaron.

La nota asegura que las autoridades buscan “las vías y alternativas para mejorar la cobertura de agua potable en la cabecera provincial y los municipios más afectados”.

Crisis del abasto en Bayamo

La pasada semana el llenadero del pozo 3 El Almirante, en Bayamo, fue reactivado para reforzar el suministro de agua a través de pipas, con prioridad para los centros de evacuación y zonas con interrupciones del servicio por el impacto del huracán Melissa.

La Empresa de Acueducto Provincial de Granma informó a través de su perfil en Facebook sobre la puesta en marcha de la referida fuente, uno de los principales puntos de abastecimiento del vital líquido en la capital granmense, con el objetivo de garantizar el suministro a los centros de evacuación y a los casos sociales más vulnerables.

Según la entidad, esta medida busca mantener la “vitalidad del servicio”, mientras se normaliza el funcionamiento de los sistemas afectados por las lluvias e inundaciones provocadas por Melissa.

De manera paralela, brigadas de trabajo ejecutan acciones de limpieza y mantenimiento en el tanque apoyado de Barrio Azul y en las instalaciones hidráulicas de Guisa, para ampliar la capacidad de distribución en la provincia, precisó la entidad en otro post de la propia red social.

Pese a estos esfuerzos, el descontento entre los pobladores de Bayamo persiste ante la falta de agua en numerosos barrios.

Venta de pipas

El negocio de la venta de pipas de agua es común en la isla en medio de la crisis de abasto del recurso.

Recientemente, vecinos de varios barrios de Matanzas denunciaron que la escasez de agua potable se ha convertido en un negocio que los obliga a pagar miles de pesos por una pipa para poder abastecerse, mientras persisten cortes de suministro de semanas y meses, presuntas maniobras con las válvulas y fallas en equipos e insumos que nunca terminan de resolverse.