Santiago de Cuba solo ha recuperado menos del 35% del servicio eléctrico dos semanas después del huracán

Dos semanas después del devastador paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, la provincia de Santiago de Cuba apenas ha logrado restablecer el 34,01 % del servicio eléctrico, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas.

La información, publicada en la red social X, refleja la situación crítica que aún vive una de las zonas más golpeadas por el fenómeno, mientras otras provincias orientales avanzan con mayor rapidez en la recuperación: Las Tunas (100 %), Holguín (81,66 %), Granma (78,24 %) y Guantánamo (96,88 %).

A pesar de los esfuerzos declarados por las autoridades, miles de familias santiagueras continúan sin electricidad, agua ni refrigeración, en medio de temperaturas extremas y escasez de alimentos.

Colapso energético nacional

El parte diario de la Unión Eléctrica (UNE) correspondiente al 11 de noviembre de 2025 confirma que el país siguió afectado durante las 24 horas del domingo y toda la madrugada del lunes, con una máxima afectación de 1.542 megawatts (MW) a las 19:00 horas.

Adicionalmente, 250 MW permanecen fuera de servicio en las provincias de Las Tunas a Guantánamo, debido a los daños provocados por el huracán Melissa.

Mientras tanto, la generación de los 26 parques solares fotovoltaicos desde Occidente hasta Holguín produjo 2.235 MWh, con una potencia máxima de solo 384 MW, cifra insuficiente para aliviar el colapso energético nacional.

Un sistema en ruinas

A las 06:00 de la mañana del lunes, la disponibilidad del SEN era de 1.470 MW, frente a una demanda de 2.156 MW, lo que dejó 704 MW afectados por déficit de generación.

Las principales termoeléctricas del país continúan fuera de servicio parcial o total:

Antonio Maceo (Santiago de Cuba) – Unidades 5 y 6 averiadas

Felton (Holguín) – Unidad 2 fuera de servicio

Nuevitas (Camagüey) – Unidad 5 averiada

Guiteras (Matanzas), Santa Cruz (Mayabeque) y Céspedes (Cienfuegos) en mantenimiento

Además, 81 centrales de generación distribuida están paralizadas por falta de combustible, con 651 MW fuera de servicio, y 106 MW más indisponibles por escasez de lubricantes. En total, 757 MW se pierden por falta de suministros básicos.

Pronóstico desolador para el horario pico

La UNE prevé la entrada de solo 20 MW adicionales procedentes de la turbina de vapor de Energás Varadero, una cifra irrisoria frente a la demanda estimada de 2.950 MW.

Con ello, la disponibilidad en el horario pico será de 1.490 MW, lo que implica un déficit de 1.460 MW y un pronóstico de afectaciones de hasta 1.530 MW en todo el país.

Santiago, la provincia más afectada

Aunque el huracán Melissa golpeó fuertemente el oriente cubano, Santiago de Cuba encabeza la lista de territorios más afectados por los apagones prolongados, con barrios enteros sin servicio por más de diez días consecutivos.

Las autoridades locales reconocen la gravedad de la situación, pero no ofrecen plazos concretos para la restauración total. En redes sociales, los ciudadanos denuncian falta de equipos, lentitud en las reparaciones y ausencia de información oficial transparente.

La combinación de averías estructurales, escasez de combustible y una red eléctrica obsoleta mantiene al país sumido en apagones endémicos, convertidos ya en parte de la vida cotidiana de millones de cubanos.

Una crisis que no da tregua

A más de dos semanas del paso del huracán Melissa, Cuba sigue enfrentando una crisis eléctrica generalizada que el régimen intenta minimizar con partes técnicos y promesas de “recuperación gradual”.

Pero en Santiago de Cuba —históricamente una de las ciudades más resistentes y combativas del país—, la oscuridad sigue siendo la norma, y con ella, el reflejo más crudo del colapso del sistema energético cubano.