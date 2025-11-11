Familias en Grito de Yara llevan más de 14 días sin electricidad y agua potable

Vídeos relacionados:

Familias del poblado Grito de Yara, en el municipio Río Cauto, provincia Granma, cumplen más de dos semanas sin electricidad ni agua potable tras el paso del huracán Melissa, según una denuncia en redes sociales acompañada de imágenes que muestran las duras condiciones en que sobreviven los vecinos.

El opositor José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), compartió en su cuenta de Facebook testimonios y fotos de la comunidad, donde —según relató— las familias “no tienen cómo cocinar ni cómo alumbrarse” y muchas deben acudir al policlínico del pueblo “para poder cargar sus teléfonos y alumbrarse por unos minutos, ya que en sus casas no hay forma de hacerlo”.

“Lo poco que han recibido en las bodegas es una sola libra de arroz por persona” añadió en el post, donde denunció que “las autoridades permanecen indiferentes ante el sufrimiento del pueblo”. En su publicación compartió, además, el testimonio de una vecina: “Tengo a mi niño enfermo y no tengo medicamentos. En el policlínico tampoco hay nada. Ayer domingo, un hombre murió a las 5 de la madrugada y a las 3 de la tarde todavía estaba su cuerpo allí porque no había carro para llevárselo”.

El líder del MONR añadió que “muchas familias ya no tienen ni leña ni carbón para cocinar” y pidió apoyo urgente con agua potable, alimentos y medicinas. También aseguró que “los vecinos denuncian que el mayor daño no lo causó el huracán, sino la apertura de las compuertas de la presa Cauto el Paso, lo que provocó una gran inundación que destruyó casas, cultivos y pertenencias”.

“Hoy, Grito de Yara clama por auxilio. El pueblo se siente abandonado, sin respuesta, sin recursos y sin esperanza de que las autoridades actúen”, expresó Díaz Silva, quien acompañó su mensaje con imágenes que dan fe de la dura realidad que viven las familias.

El testimonio del opositor coincide con la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a comunidades devastadas de Río Cauto, donde prometió que “nadie quedará desamparado” durante un recorrido por zonas afectadas por el huracán Melissa. Sin embargo, los testimonios locales y publicaciones en redes sociales muestran que muchas áreas rurales siguen sin servicios básicos ni atención estatal.

En otros puntos de Granma, damnificados denunciaron haber sido abandonados al sol con niños y embarazadas, sin agua ni alimentos, mientras las ayudas se concentran en cabeceras municipales. La recuperación de apenas 5 MW de electricidad celebrada por el gobierno causó indignación entre los granmenses, que siguen reportando apagones prolongados y lentitud en la entrega de recursos.

Entre los testimonios que reflejan la magnitud del desastre se encuentra el de la esposa del preso político Alexander Verdecia Rodríguez, quien mostró el estado en que quedó su vivienda en Río Cauto, cubierta de lodo y agua, mientras sobrevivía junto a sus hijas bajo una carpa improvisada tras las inundaciones.

Los reportes desde el oriente cubano describen comunidades enteras rodeadas de lodo, pestes y escombros, donde miles de personas siguen sin agua potable ni electricidad. A pesar de las reiteradas promesas de las autoridades, el panorama en Granma continúa siendo de abandono y desesperanza.

Con información de la denuncia de José Díaz Silva y reportes de la Redacción de CiberCuba.