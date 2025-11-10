Termoeléctrica Antonio Guiteras prevé sincronizar el miércoles tras labores de reparación

Vídeos relacionados:

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, continúa los trabajos de mantenimiento con el objetivo de sincronizar el próximo miércoles –y ver cuánto tiempo durará el funcionamiento hasta su próxima salida “imprevista”– al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La información fue publicada por el periodista oficialista José Miguel Solís en su perfil de Facebook, donde detalló los avances de la planta y las tareas pendientes antes de su incorporación al sistema eléctrico.

Captura Facebook / José Miguel Solís

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la termoeléctrica, explicó que ya concluyeron la limpieza de los calentadores de aire regenerativo y los trabajos en el recalentador de alta temperatura, mientras este martes se realizan las pruebas hidráulicas.

Si las comprobaciones resultan satisfactorias, se procederá a la limpieza de buena parte de la caldera, la reparación de más de medio centenar de válvulas y el ajuste final en la nodriza, precisó el especialista.

El mantenimiento al mayor bloque unitario del país abarca más de 500 acciones correctivas, revisión del sistema automático, eléctrico y de equipos auxiliares, con el propósito de aportar alrededor de 200 megavatios al SEN una vez sincronizada.

La central, considerada la más importante del sistema, ha sido escenario de reiteradas averías y salidas de servicio, reflejo del deterioro acumulado y la inestabilidad del sistema eléctrico nacional.

El sábado pasado, la Guiteras tuvo que salir del SEN en el horario de la madrugada, por un mantenimiento ligero, según fuentes oficiales.

Las autoridades insistieron que el mantenimiento debía “extenderse por un período de alrededor de cuatro días”.

Un día antes, el régimen pospuso el mantenimiento anunciado de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ante la imposibilidad de detener la planta sin agravar el ya frágil equilibrio del sistema eléctrico nacional, afectado por apagones diarios y déficit de generación.

El periodista oficialista Solís informó en ese momento que, “en consonancia con la evolución del sistema electroenergético nacional y de la industria”, se decidió aplazar por al menos 48 horas la parada técnica de la central. El anuncio se había realizado oficialmente el viernes último.

En septiembre, el director general de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Alfredo López Valdés, confirmó que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, saldrá de operaciones a finales de este año para un mantenimiento capital de seis meses.

López señaló como principales causas de los problemas actuales la “falta de mantenimiento” acumulada y la “falta de regulación” del sistema eléctrico.

Por ello, anunció que el plan de mantenimiento tendrá un “alcance grande” y será determinante para prolongar la vida útil de la planta.