Cuba sufre un déficit de generación eléctrica superior a los 1,500 MW, sin incluir los apagones en Oriente

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este martes 11 de noviembre que el país enfrenta un déficit de generación superior a los 1,460 megawatts (MW), una cifra que no incluye las afectaciones adicionales de más de 200 MW reportadas en la región oriental por el paso del huracán Melissa.

Según la nota oficial de la empresa estatal, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las seis de la mañana era de 1,470 MW, frente a una demanda de 2,156 MW, lo que provocó 704 MW de afectación. Para el horario del mediodía se estimó una afectación de 900 MW, mientras que en el horario pico nocturno la demanda podría llegar a 2,950 MW, con un déficit de 1,460 MW y una afectación total prevista de 1,530 MW.

La UNE indicó que durante la jornada anterior el servicio se afectó las 24 horas del día y se mantuvo inestable durante la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1,542 MW a las 7:00 p.m. del lunes, mientras que las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo permanecieron con 250 MW afectados debido a los daños provocados por el huracán Melissa.

Entre las principales incidencias técnicas, la UNE reportó averías en las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, se encuentran en mantenimiento programado la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Por otra parte, 81 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, lo que representa 651 MW indisponibles, mientras que otros 106 MW no pueden generar por falta de lubricantes. En total, 757 MW están comprometidos por carencias de recursos energéticos.

A pesar de la crisis, la UNE destacó que los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos instalados desde Occidente hasta Holguín aportaron 2,235 MWh, con una máxima potencia de 384 MW en el horario del mediodía.

En la capital, la Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que el servicio se interrumpió durante más de tres horas en la noche del lunes, con una máxima afectación de 276 MW a las 6:00 p.m. y restablecimiento parcial sobre la 1:21 a.m. del martes. Sin embargo, advirtió que, por la baja disponibilidad de generación, no fue posible cumplir con la programación de bloques, extendiendo los cortes a la mañana de hoy.

Los apagones continúan golpeando a la población cubana en medio de una crisis energética prolongada que el régimen atribuye a “roturas y falta de combustible”, pero que expertos y ciudadanos asocian a años de mala gestión, falta de inversión y dependencia casi total del petróleo importado.