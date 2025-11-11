Defensa Civil decreta fase recuperativa para dos municipios tras Melissa, mientras el oriente cubano aún mide los daños

A pesar de que la Defensa Civil de Cuba anunció este lunes la fase de recuperación para los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en Granma, la realidad en buena parte del oriente cubano sigue marcada por la devastación que dejó el huracán Melissa, un fenómeno que afectó a más de 3,5 millones de personas según Naciones Unidas.
El parte oficial, leído en el Canal Caribe como “nota informativa número 8” del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dispuso el regreso a la normalidad en provincias como Las Tunas y varios municipios de Granma, Guantánamo y Holguín.
Sin embargo, otras zonas golpeadas por el ciclón continuarán en fase recuperativa bajo la dirección de sus consejos de defensa, un proceso que, sobre el terreno, se enfrenta a carencias profundas.
En comunidades rurales de Granma y Guantánamo, las familias siguen viviendo entre los escombros de viviendas destruidas y techos arrancados por los vientos de hasta 200 kilómetros por hora.
La ONU advirtió que el impacto de Melissa ha sido “enorme”, con más de 90 mil viviendas dañadas, 100 mil hectáreas de cultivos arrasadas y severos daños a hospitales, escuelas, carreteras y líneas eléctricas.
Casi dos semanas después del paso del huracán, cerca de un tercio de los clientes de las provincias afectadas continúa sin electricidad. En muchos pueblos, el retorno a la “normalidad” es solo un anuncio televisivo.
“Lo hemos perdido todo y todavía no sabemos cuándo podremos volver a levantar la casa”, contó una vecina de Media Luna a medios locales.
Mientras el gobierno cubano reconoce la disciplina y la labor de las autoridades y medios oficiales durante el evento, el panorama en el oriente sigue siendo el de una población exhausta que intenta reconstruir su vida en medio de la escasez de alimentos, medicinas y combustible.
La ONU lanzó un Plan de Acción de emergencia valorado en 74,2 millones de dólares para atender a un millón de personas severamente afectadas. Pero, para muchos en el oriente cubano, la verdadera recuperación aún parece un horizonte lejano.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba
¿Cuál es el estado actual de la recuperación en los municipios afectados por el huracán Melissa?
La Defensa Civil de Cuba anunció la fase de recuperación para los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en Granma, pero muchas áreas del oriente cubano siguen enfrentándose a carencias profundas tras el devastador paso del huracán Melissa. La ONU y otras organizaciones internacionales están interviniendo con planes de acción para asistir a las comunidades más afectadas.
¿Cuántas personas han sido afectadas por el huracán Melissa en Cuba?
Según Naciones Unidas, más de 3,5 millones de cubanos han sido afectados por el huracán Melissa. El impacto ha sido devastador, con más de 90,000 viviendas dañadas y 100,000 hectáreas de cultivos arrasadas. La situación sigue siendo crítica en muchas zonas, donde la recuperación aún parece lejana.
¿Cuál es la situación del suministro eléctrico en el oriente de Cuba tras el huracán Melissa?
El colapso del Sistema Eléctrico Nacional ha dejado a un tercio de los clientes de las provincias afectadas sin electricidad. La recuperación del servicio eléctrico ha sido lenta y desigual, con muchas áreas aún sin acceso a la energía. Las cifras oficiales hablan de un restablecimiento parcial, pero la realidad en el terreno es de continuos apagones y falta de recursos para una recuperación total.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis generada por Melissa?
El gobierno cubano ha reconocido los daños significativos causados por el huracán Melissa y ha puesto en marcha planes de recuperación, aunque la respuesta ha sido criticada por su lentitud y falta de recursos. Se están distribuyendo materiales de construcción y donativos de varias fuentes, pero la ayuda no es suficiente para las necesidades urgentes de la población afectada.
¿Qué papel está jugando la comunidad internacional en la recuperación de Cuba tras el huracán Melissa?
La ONU y la Cruz Roja han lanzado planes de acción y llamamientos de emergencia para recaudar fondos y movilizar recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas en Cuba. Estas iniciativas buscan asegurar la provisión de alimentos, agua potable, refugio y otros servicios esenciales para las comunidades devastadas por el ciclón.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.