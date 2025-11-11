Defensa Civil decreta fase recuperativa para dos municipios tras Melissa, mientras el oriente cubano aún mide los daños

Una vecina de Granma intenta recuperar lo poco que quedó tras el paso del huracán Melissa.

A pesar de que la Defensa Civil de Cuba anunció este lunes la fase de recuperación para los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en Granma, la realidad en buena parte del oriente cubano sigue marcada por la devastación que dejó el huracán Melissa, un fenómeno que afectó a más de 3,5 millones de personas según Naciones Unidas.

El parte oficial, leído en el Canal Caribe como “nota informativa número 8” del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dispuso el regreso a la normalidad en provincias como Las Tunas y varios municipios de Granma, Guantánamo y Holguín.

Captura de Facebook/Canal Caribe

Sin embargo, otras zonas golpeadas por el ciclón continuarán en fase recuperativa bajo la dirección de sus consejos de defensa, un proceso que, sobre el terreno, se enfrenta a carencias profundas.

En comunidades rurales de Granma y Guantánamo, las familias siguen viviendo entre los escombros de viviendas destruidas y techos arrancados por los vientos de hasta 200 kilómetros por hora.

La ONU advirtió que el impacto de Melissa ha sido “enorme”, con más de 90 mil viviendas dañadas, 100 mil hectáreas de cultivos arrasadas y severos daños a hospitales, escuelas, carreteras y líneas eléctricas.

Casi dos semanas después del paso del huracán, cerca de un tercio de los clientes de las provincias afectadas continúa sin electricidad. En muchos pueblos, el retorno a la “normalidad” es solo un anuncio televisivo.

“Lo hemos perdido todo y todavía no sabemos cuándo podremos volver a levantar la casa”, contó una vecina de Media Luna a medios locales.

Mientras el gobierno cubano reconoce la disciplina y la labor de las autoridades y medios oficiales durante el evento, el panorama en el oriente sigue siendo el de una población exhausta que intenta reconstruir su vida en medio de la escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La ONU lanzó un Plan de Acción de emergencia valorado en 74,2 millones de dólares para atender a un millón de personas severamente afectadas. Pero, para muchos en el oriente cubano, la verdadera recuperación aún parece un horizonte lejano.