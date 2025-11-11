Crece el apoyo a la pareja cubana recién casada en EE.UU. y detenida por el ICE en Nueva York

Vídeos relacionados:

El caso de Alcibiades Lázaro Ramírez González y Yannier Vázquez Hidalgo, la pareja cubana detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, ha despertado una ola de solidaridad entre compañeros de trabajo, sindicatos y residentes de Syracuse que piden su liberación inmediata y el fin de su deportación a Cuba.

Ambos hombres, empleados del equipo de Servicios Ambientales en la Universidad Médica SUNY Upstate, fueron arrestados el pasado 29 de octubre durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias, apenas dos meses después de haberse casado en Estados Unidos. Desde entonces, permanecen recluidos en un centro de detención en Batavia, a la espera de audiencias judiciales programadas para el 12 y el 17 de noviembre.

Según reportó el canal local CNY Central, compañeros y representantes sindicales se han unido para exigir su liberación y denunciar el trato que han recibido por parte de las autoridades migratorias.

Ashley Clark, amiga y colega de la pareja, contó al medio que ambos “lo dejan todo para ayudar a los demás” y que su detención ha causado gran consternación entre quienes los conocen.

Clark inició una campaña de apoyo que incluye la recolección de cartas de recomendación, una manifestación pública y la venta de camisetas con un corazón en el pecho y la frase “survival isn't illegal” (Sobrevivir no es ilegal, en español) en la parte trasera.

“No son criminales, vinieron aquí para sobrevivir”, dijo Clark, quien los describió como un “faro de luz” en el trabajo y recordó que ambos eran apreciados por su ética y solidaridad.

La pareja está representada por los sindicatos United University Professions (UUP) y la Asociación de Empleados del Servicio Civil (CSEA), que han respaldado las protestas comunitarias. Esta semana, varios de sus compañeros, junto a activistas locales, se concentraron frente al edificio federal de Syracuse para exigir su regreso y reclamar un trato más humano para los inmigrantes detenidos.

Los familiares de Alcibiades y Yannier insisten en que ambos hombres huyeron de Cuba para escapar de la persecución y la homofobia, y que su regreso a la Isla pondría sus vidas en peligro. “Allí no hay protección ni justicia para ellos”, había advertido un pariente cercano.

Las muestras de apoyo continúan creciendo dentro y fuera del estado de Nueva York. Para muchos, la historia de esta pareja cubana simboliza la contradicción entre los valores de libertad que Estados Unidos dice defender y las políticas migratorias que hoy amenazan a quienes buscan precisamente esa libertad.