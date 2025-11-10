Más de 200 mil personas quieren unirse a ICE para expulsar a los “peores criminales ilegales” de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió más de 200 mil solicitudes de estadounidenses interesados en unirse a sus filas para colaborar en la detención y deportación de los “peores criminales ilegales” de Estados Unidos.

“ICE ha recibido más de 200,000 aplicaciones de estadounidenses patriotas que quieren defender la patria eliminando a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y miembros de pandillas de nuestro país”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el comunicado publicado en el sitio web oficial del DHS.

El texto detalla que la agencia ofrece un paquete de incentivos federales que incluye un bono de hasta 50 mil dólares, opciones de condonación de préstamos estudiantiles, pago adicional por disponibilidad operativa y beneficios de jubilación ampliados para los agentes de ICE.

El DHS señaló que esta respuesta masiva refleja “el compromiso de los ciudadanos con la defensa del país y la seguridad de sus comunidades”.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, celebró la noticia en la red social X, donde escribió: “ICE ha recibido más de 200,000 solicitudes para unirse a las fuerzas del orden y ayudar a eliminar de Estados Unidos a los peores criminales ilegales”.

En agosto, el ICE lanzó una nueva campaña pública en redes sociales y en su sitio web, en la que llama a los ciudadanos estadounidenses a colaborar con la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes criminales.

“Tu país te necesita. Ayuda a deportar criminales extranjeros indocumentados: pedófilos, asesinos, estafadores, miembros de carteles, narcotraficantes y ladrones”, se lee en uno de los polémicos gráficos difundidos por la agencia federal en X, que recuerda el estilo de los antiguos carteles de reclutamiento militar.

La campaña, que aparece bajo el lema “AMERICA NEEDS YOU”, afirma que "Estados Unidos ha sido invadido por criminales y depredadores. Te necesitamos para sacarlos de aquí".

Dos semanas después del anuncio, el ICE informó haber recibido más de 100,000 solicitudes de ciudadanos que buscaban unirse a sus filas para “remover a los peores criminales” del país.