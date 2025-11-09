Arrestan en Miami a cubano con antecedentes penales; ICE prepara su deportación

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó del arresto en Miami de un ciudadano cubano identificado como Rolquis Torres Ricardo, quien presenta antecedentes penales por abuso sexual infantil y violencia doméstica.

Según un comunicado difundido en la red social X, la agencia federal calificó a Torres Ricardo como un “criminal convicto” y explicó que fue detenido en su vivienda por agentes de la oficina de ICE en Miami, con la colaboración de autoridades estatales.

El inmigrante fue trasladado al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades, donde permanece bajo custodia a la espera de un vuelo de deportación.

El caso se suma a otros recientes en los que el gobierno estadounidense ha reforzado su política de expulsión de extranjeros con antecedentes delictivos, en particular de origen cubano.

A comienzos de noviembre, ICE anunció la detención de Jorge Muñiz García, también en Alligator Alcatraz, un cubano con un amplio historial penal que incluye intento de homicidio, robo con violencia y allanamiento de morada.

Ambos casos reflejan la línea dura de la administración del presidente Donald Trump, que ha iniciado la campaña denominada “Lo peor de lo peor”, enfocada en localizar y deportar a inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad pública.

Sin embargo, el proceso de deportación de nacionales cubanos continúa siendo complejo y prolongado, debido a la negativa del gobierno de La Habana a recibir a ciudadanos con antecedentes penales o que salieron de la isla antes de los acuerdos migratorios de 2017. En consecuencia, algunos cubanos con órdenes definitivas de deportación han sido enviados a terceros países, pese a los riesgos que enfrentan allí.

El último vuelo de deportación a Cuba se realizó el 6 de noviembre, cuando 232 migrantes irregulares fueron retornados a la isla desde Estados Unidos, en la décima operación aérea del año. Según el Ministerio del Interior (MININT), tres de ellos quedaron bajo investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir del país.

Con esa operación, el número total de cubanos deportados desde EE.UU. en 2025 asciende a 1,231 personas, una cifra que supera los niveles registrados durante la administración anterior y refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

La detención de Torres Ricardo en Miami se inscribe, así, en un patrón de redadas y expulsiones que marcan un retorno a las medidas más estrictas del control migratorio, especialmente hacia quienes, aun siendo cubanos, enfrentan cargos criminales en territorio estadounidense.