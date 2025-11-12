ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: “No me dejaron defenderme”

Vídeos relacionados:

Yuniel Abreu Campos soñaba con rehacer su vida en Estados Unidos. Había entrado por la frontera en mayo de 2022, trabajaba, no tenía récord criminal ni una multa de tráfico, y estaba en trámite su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, el jueves 6 de noviembre fue deportado a la isla en el vuelo con la mayor cantidad de cubanos expulsados desde territorio estadounidense: 232 personas.

“Cometieron muchas injusticias, porque no me dejaron hacer el debido proceso”, dijo Yuniel desde Cuba, en declaraciones a Noticias 23 de Univision, que reveló su caso en un reportaje del periodista Daniel Benítez.

El migrante había sido arrestado meses atrás, tras asistir voluntariamente a una corte donde su caso fue desestimado. A pesar de tener un parole, dos apelaciones pendientes ante la Junta de Apelaciones Migratorias y una solicitud de residencia, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedieron con su deportación.

Durante casi cinco meses, Yuniel estuvo detenido en centros migratorios de Krome y Louisiana, donde, según relató, sufrió violaciones procesales, incluyendo la ausencia de comparecencia en una audiencia de fianza.

En Estados Unidos quedaron su pareja, Yeni Fernández, y los hijos de esta, quienes dependían de su trabajo. “Estamos bien tristes, mis hijos y yo. Lo devolvieron a la dictadura, a un lugar de donde él huyó”, lamentó la mujer.

Hernández explicó además que su esposo “tenía su compañía” en Estados Unidos, donde trabajaba de manera legal y sin antecedentes. “No tenía ni un ticket de tránsito. Solo fue un trabajador más, una persona que huyó de una dictadura”, dijo en el reportaje.

Su abogada, Lissette Tocado, calificó el caso como una “deportación arbitraria”, señalando que una apelación vigente ante la Junta de Apelaciones implica un paro automático de la deportación, lo que debió impedir su expulsión. “Tenía todo en regla y aun así lo devolvieron. No respetaron los procesos judiciales”, dijo a Univision 23.

El vuelo en el que fue enviado de regreso a Cuba, el décimo del año desde Estados Unidos, marcó un récord en número de repatriados. De acuerdo con información del Ministerio del Interior (MININT) publicada en su página oficial, el grupo de 232 migrantes arribó al mediodía del 6 de noviembre al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Entre ellos había 189 hombres, 42 mujeres y un menor de edad; tres fueron trasladados a órganos de investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir del país.

Según datos, con este vuelo suman 38 devoluciones migratorias hacia la isla en lo que va de 2025, para un total de 1,376 personas retornadas desde distintos países.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero, se han ejecutado diez operaciones aéreas de deportación, en las que fueron devueltos 1,231 migrantes cubanos, evidenciando un endurecimiento sostenido de la política migratoria y la aplicación más estricta de los escasos acuerdos bilaterales con La Habana.

Registros públicos del estado de Florida muestran que una persona con el mismo nombre, Yuniel Abreu Campos, registró en diciembre de 2024 la empresa Abreu’s Construction Group LLC, con sede en Sarasota, aunque CiberCuba no ha podido confirmar de manera independiente si se trata del mismo cubano deportado por ICE.

La información coincide con lo declarado por su esposa en el reportaje de Univision 23, quien aseguró que Yuniel tenía su propia compañía de construcción antes de ser detenido.