Agentes de CBP detienen en Georgia a cubano con antecedentes por graves delitos contra menores

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detuvieron en el estado de Georgia a un ciudadano cubano, con condenas por delitos sexuales contra menores, quien será procesado para su deportación.

Michael Alard González, un “depredador sexual infantil convicto” que se encontraba ilegalmente en EE.UU. desde 1998, fue arrestado la semana anterior, anunció la agencia federal en un comunicado en la red social X.

CBP calificó a Alard González de “basura humana” y “salvaje”, y describió detalles perturbadores de su historial criminal.

“Durante su detención, hizo declaraciones repugnantes. Admitió que conducía su auto alrededor de escuelas secundarias de Georgia en busca de chicas. Su objetivo era abusar de ellas y huir”, reveló. “Gracias a la CBP, este salvaje ya está fuera de las calles”.

El arresto de Alard González se suma a otras recientes detenciones de cubanos, que han sido condenados o acusados por delitos similares y están en espera de deportación, en un contexto marcado por la intensificación por parte del gobierno estadounidense de su política de expulsión de inmigrantes ilegales con antecedentes delictivos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Miami la semana pasada a Rolquis Torres Ricardo, cuyo historial abarca condenas penales por abuso sexual infantil y violencia doméstica.

Rolando Marino Cordero Rodríguez, un hombre de 76 años que llegó a EE.UU. durante el éxodo del Mariel en 1980, también fue arrestado por ICE en esa ciudad, el pasado 25 de octubre. Cordero Rodríguez había sido juzgado en 1985 y condenado a prisión por haber mantenido una relación sentimental con una menor de 17 años. Tenía orden final de deportación desde 1997.

Estos tres cubanos podrían ser deportados a un destino distinto a su país natal, si el gobierno de La Habana no los admite de vuelta.

El régimen de Cuba se niega a recibir a nacionales que tienen antecedentes penales en EE.UU. o han permanecido fuera del país desde antes de los acuerdos migratorios de enero de 2017, lo que ha llevado a la deportación de cubanos a terceras naciones, incluso algunas donde corren riesgo de tortura o muerte.

Según registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva, pero la renuencia del régimen a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.

Avalada por un fallo de la Corte Suprema, en los últimos meses la administración Trump ha deportado a países de África, como Sudán del Sur, el Reino de Esuatini y Ruanda, a inmigrantes ilegales que han sido condenados por crímenes violentos, entre ellos, al menos cuatro cubanos. Otros ciudadanos de la isla han sido enviados a México.

Entretanto, se mantienen los vuelos de deportación desde EE.UU. a Cuba con una frecuencia mensual, en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre los gobiernos de ambos países.

El jueves pasado, 232 personas fueron devueltas a la isla en la décima operación aérea desde que el presidente Donald Trump asumió el poder. En total, 1,231 migrantes cubanos han sido deportados de EE.UU. a Cuba por vía aérea, del 23 de enero al 6 de noviembre de 2025.

En menos de 10 meses, la administración Trump ha retornado a su país a más cubanos que el gobierno del presidente Joe Biden en casi dos años (978), desde que se reanudaron los vuelos de deportación de ICE en abril de 2023. Ello constituye una clara señal del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos en el último año.