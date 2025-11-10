Cubana compra comida para todo el mes: ¿Cuánto crees que gastó?

La creadora de contenidos cubana Jeniffer, conocida como @jeniffer_bichota_de_cuba_, mostró en un video cuánto gastó en su compra mensual de alimentos. Asegura que el monto ascendió a 90,000 pesos (CUP), una cifra que muchos consideran exagerada, pero que refleja el alto costo de la vida en Cuba.

“Acompáñenme a gastar 90,000 pesos cubanos en mi compra de comida para todo el mes. Déjenme en los comentarios si ven bien la compra o la ven mal”, comentó la influencer al inicio del video, mientras mostraba cada producto adquirido.

Esto fue lo que compró Jeniffer para alimentar a su familia en noviembre:

10 libras de azúcar a 280 CUP cada libra.

20 libras de arroz a 280 CUP cada una.

10 libras de frijoles (5 colorados y 5 negros) a 340 CUP la libra.

20 libras de picadillo a 280 CUP cada libra.

10 libras de carne de res a 1,100 CUP la libra (destacó que muchos la venden a 1,300 pesos).

3 paquetes de pollo a 3,800 CUP cada uno.

10 paquetes de perritos (salchichas) a 480 CUP cada paquete.

2 pomos de aceite a 960 CUP cada uno.

12 libras de carne de puerco a 1,100 CUP la libra.

1 lata de puré de tomate a 370 CUP.

30 jugos para los niños a 180 CUP cada uno.

1 cartón de huevos a 2,600 CUP.

4 gelatinas a 250 CUP cada una.

4 papitas a 280 CUP cada una.

2 paquetes de detergente a 450 CUP cada uno.

7 potes de helado a 750 CUP cada uno.

4 paquetes de hamburguesas (sin recordar el precio exacto).

En total, la compra supera los 90,000 pesos cubanos, lo que equivale a más de 250 dólares estadounidenses en el mercado informal. La influencer aclaró que esta no es una compra típica de un cubano promedio, sino que pudo hacerla gracias a la ayuda económica del padre de sus hijos, que vive en Estados Unidos.

La publicación ha generado cientos de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios coinciden en que la cifra muestra la realidad insostenible de los precios en Cuba. Con salarios promedio que rondan los 5,000 pesos mensuales, la mayoría de los cubanos no podría costear ni una quinta parte de esa compra sin recibir remesas del exterior.