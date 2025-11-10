Buenas noticias para beneficiarios de Food Stamps en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

En medio del prolongado cierre parcial del gobierno federal, más de 40 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido también como Food Stamps, recibirán en noviembre un porcentaje mayor de lo previsto inicialmente.

Según informó NBC News, un funcionario del Departamento de Agricultura (USDA) comunicó a un tribunal federal que los pagos para noviembre alcanzarán el 65% de la asignación mensual habitual, frente al 50% previamente estimado por la administración Trump.

Esta corrección se realizó tras reevaluar los fondos de contingencia disponibles.

“Las asignaciones para los beneficiarios de SNAP para noviembre serán del 65% de su tasa normal en lugar del 50% previamente estimado por el gobierno de Donald Trump”, declaró un funcionario del USDA.

En términos prácticos, una familia de cuatro personas en 48 estados recibiría aproximadamente $646 en el mes de noviembre.

La cifra revisada fue presentada en un documento judicial firmado por Patrick Penn, subsecretario adjunto para Servicios de Alimentos, Nutrición y Consumidores del USDA.

¿Qué motivó el cambio? Un "error" según el gobierno

Aunque no se ha explicado claramente qué motivó el ajuste, el Departamento de Justicia lo calificó como un “error” que fue corregido “tan pronto como se descubrió”.

Previamente, el gobierno había notificado que utilizaría más de $4,000 millones de fondos de emergencia para cubrir la mitad de los beneficios, en un intento por mitigar el impacto del cierre federal en el programa de asistencia.

Pese al alivio parcial que representa el aumento al 65%, la fecha exacta en que los beneficios estarán disponibles sigue siendo incierta. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, advirtió en redes sociales:

“Tomará varias semanas ejecutar los pagos parciales”.

Además, prometió que una vez que el gobierno reabra, “los beneficios COMPLETOS podrán llegar a las familias sin demora”.

Tensiones sociales y operativas en aumento

La reducción del monto habitual de ayuda alimentaria ha tenido un impacto directo en los bancos de alimentos, que han visto incrementarse la demanda mientras enfrentan menos apoyo federal.

Estas organizaciones dependen en gran medida de donaciones privadas, empresariales y agrícolas, así como de programas del propio USDA.

A nivel estatal, varias jurisdicciones han implementado planes locales para suplir el recorte federal, pero aún se desconoce cómo adaptarán sus sistemas al nuevo monto del 65%. Algunos podrían tardar semanas o incluso meses en implementar los ajustes.

Implicaciones para los beneficiarios

Los pagos de noviembre seguirán siendo incompletos, lo que podría comprometer la seguridad alimentaria de millones de hogares.

El calendario y el sistema de pago dependerán del estado, lo que añade incertidumbre.

Si el cierre del gobierno continúa, el panorama para diciembre y meses posteriores se torna aún más incierto.

El cierre parcial del gobierno se ha convertido en el más prolongado en la historia del país. El estancamiento presupuestario no sólo afecta el SNAP, sino también múltiples programas federales vitales para los sectores más vulnerables de la población.