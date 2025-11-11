Crece la batalla legal por el futuro de los Food Stamps en EE.UU: ¿Qué es lo último que se sabe?

Vídeos relacionados:

Estados Unidos se encuentra en medio de una creciente crisis legal, política y humanitaria en torno al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), más conocido como “cupones de alimentos” o Food Stamps, que actualmente asiste a uno de cada ocho estadounidenses.

La incertidumbre sobre el futuro de este programa esencial se ha intensificado debido al cierre parcial del gobierno federal y a una maraña de decisiones judiciales contradictorias, que han dejado a millones de familias sin saber si podrán poner comida en la mesa este mes.

El Tribunal Supremo se prepara para emitir un fallo crucial que podría determinar si los estados pueden reanudar los pagos completos de SNAP o si, por el contrario, se mantendrá la suspensión impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Según argumenta dicha administración, “el dinero podría ser necesario en otros lugares”, por lo que se ha solicitado bloquear completamente los pagos mientras se resuelve el estancamiento en el Congreso.

La fractura judicial y los efectos inmediatos

El caos legal se ha traducido en una geografía de desigualdad.

Mientras estados como Hawái y Nueva Jersey han logrado distribuir beneficios completos, otros como Nebraska y Virginia Occidental no han entregado ni un solo dólar a sus beneficiarios.

En estados intermedios como Texas y Carolina del Norte, se han realizado pagos parciales.

Este mosaico desigual ha generado situaciones angustiosas.

En Franklin, Pensilvania, Jim Malliard, de 41 años, se enfrenta a una situación límite, según reveló la agencia AP.

Malliard cuida a su esposa ciega, que ha sufrido múltiples derrames cerebrales, y a su hija adolescente con complicaciones médicas. Antes recibía 350 dólares mensuales en SNAP; ahora no ha recibido nada.

La administración Trump había aceptado acatar dos fallos judiciales del 31 de octubre que exigían al menos un financiamiento parcial, permitiendo pagos de hasta el 65%.

Sin embargo, la semana pasada otro juez ordenó financiar el programa completamente, incluso si eso implicaba recurrir a fondos reservados para emergencias.

Esta última decisión fue suspendida temporalmente por el Tribunal Supremo.

Un callejón legal sin salida clara

El último revés para el gobierno llegó el lunes, cuando una Corte de Apelaciones ratificó la orden de reanudar el financiamiento completo.

La jueza Julie Rikelman, al confirmar el fallo del juez John McConnell, fue tajante: “Sin este programa, decenas de millones pasarían hambre -el primer eslabón de una cadena de perjuicios sanitarios y financieros- sobre todo a las puertas del invierno”.

Los jueces criticaron duramente la inacción del gobierno federal.

“Se sentó de brazos cruzados durante casi un mes”, advirtió Rikelman. Su colega en el panel, Gustavo Gelpí, coincidió, señalando la gravedad del daño causado por el retraso.

En paralelo, el gobierno ha intentado frenar nuevamente el desembolso completo de los beneficios, anunciando que presentaría un documento suplementario ante el Tribunal Supremo antes de las 4:00 de la tarde del lunes.

“La respuesta a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autoridad legal”, alegó el procurador general D. John Sauer.

“La única manera de poner fin a esta crisis […] es que el Congreso reabra el gobierno”, añadió.

¿Reapertura en camino?

El Senado ha aprobado un plan para reabrir el gobierno, que incluye la reposición completa de los fondos del programa SNAP hasta el final del año fiscal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamó a sus colegas a volver a Washington para votar sobre el acuerdo bipartidista negociado entre demócratas y republicanos en el Senado.

Trump, por su parte, no ha confirmado si firmará la ley en caso de llegar a su escritorio, aunque declaró que “parece que estamos cerca del fin del cierre”.

Pero incluso si se aprueba la ley, no está claro cuánto tiempo tomará restablecer el flujo completo de los beneficios. En ese intervalo, millones seguirán en vilo.

Redes de apoyo ciudadanas ante la emergencia

Ante la parálisis gubernamental, algunos ciudadanos están tomando la iniciativa. En Carthage, Nueva York, la maestra Ashley Oxenford decidió crear una pequeña despensa comunitaria en su jardín delantero.

“Creo que he gastado dinero en cosas más tontas que tratar de alimentar a otras personas durante una hambruna fabricada”, explicó.

El gesto de Oxenford simboliza una creciente frustración nacional.

El SNAP, un programa que existe desde hace más de medio siglo, nunca había enfrentado una situación similar.

Su gestión conjunta entre el gobierno federal y los estados, combinada con las confusas directrices del Departamento de Agricultura (USDA), ha generado una situación sin precedentes.

Muchos estados comenzaron a hacer los pagos completos tras recibir instrucciones que luego fueron revocadas, y ahora no saben cómo proceder. En algunos casos, se les ha pedido revertir pagos ya programados, lo que es logísticamente y legalmente complejo.