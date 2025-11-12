Unión Eléctrica promete duplicar la potencia de la Guiteras

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este domingo que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, avanza en su reintegración al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras una parada de mantenimiento que, según afirmó, permitirá duplicar su capacidad generativa de 120 a 240 megavatios.

Sin embargo, esa cifra no representa un incremento real, sino la recuperación del nivel de generación que la planta debería alcanzar en condiciones normales.

La empresa estatal comunicó en Facebook que los trabajos incluyen la reparación de la línea de alimentación y los tubos del recalentador, el lavado de calentadores y limpieza de la caldera, así como mantenimiento a válvulas y sistemas automáticos.

Añadió que más de 200 trabajadores, con apoyo de la termoeléctrica Felton, participaron en las labores de recuperación.

El periodista oficialista José Miguel Solís aseguró en su cuenta de Facebook que el arranque de la planta está previsto para la tarde de este domingo, tras concluir las actividades fundamentales.

Según su actualización de las siete de la mañana, se completaron reparaciones en el recalentador, el sistema de alimentación de agua y el condensador, junto con la limpieza de los sobrecalentadores, válvulas, quemadores y sistemas eléctricos.

La UNE precisó que la Guiteras podría sincronizarse al SEN este miércoles, tras finalizar las pruebas hidráulicas y neumáticas y corregir los fallos que afectaban la estabilidad de la generación.

La termoeléctrica de Matanzas, considerada la principal del país, ha enfrentado constantes averías, falta de mantenimiento profundo y escasez de piezas, factores que la han mantenido por debajo de su capacidad nominal durante meses.

Las interrupciones en su operación han agravado la crisis eléctrica nacional, marcada por extensos apagones que afectan a toda la Isla.

Expertos del sector han señalado que, más que duplicar potencia, la actual reparación busca devolver a la Guiteras el nivel mínimo necesario para sostener parte del sistema, en medio del deterioro general de las termoeléctricas cubanas y la falta de inversiones en infraestructura energética.