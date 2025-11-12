“¡Qué pueblo tan hambriento!”: Otaola critica donaciones de comida a damnificados en Cuba y desata indignación

Alexander Otaola ha vuelto a colocarse en el centro de la controversia tras criticar públicamente las donaciones de comida enviadas a Cuba desde Florida para ayudar a los damnificados del huracán Melissa.

Sus palabras, expresadas con tono burlón y desdeñoso, provocaron una oleada de indignación entre usuarios de redes sociales y miembros de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

Durante una de sus transmisiones, Otaola se refirió con sorna al esfuerzo comunitario que se organiza en Miami para recolectar ayuda humanitaria.

“Tú me dices, coño, le estás repartiendo ropa a la gente que no tiene nada, que perdió todo, lo van a necesitar… pero un pomito de aceite… es un tema estomacal, todo es un 'tambucherismo'”.

El influencer fue más allá al calificar la situación de “feria agropecuaria”, minimizando el valor del esfuerzo de los emigrados por ayudar a quienes viven en la isla.

“No es nada organizado ni a gran escala, sino tres comemierdas, cuatro cositas, dos camionetas y ya. No es que movilizaron a nadie, sino entre ellos mismos", acotó.

La frase que más indignación causó fue una declaración cargada de desprecio:

“¡Ay qué cosa tan grande, qué pueblo, qué pueblo tan hambriento por tu madre! Ay, todo, todo, todo tiene que ver con el fuck... estómago, todo, todo, todo, todo!”.

Otaola insistió en que enviar comida no es una solución digna.

“Miseria no quita miseria. Limosna no es ayuda”, escribió posteriormente en respuesta a la avalancha de críticas que recibió.

Fuente: Captura en el apartado comentarios de Instagram de Martí To' Durako

Indignación y rechazo en redes: “¿Y tú qué has hecho?”

El fragmento de su programa fue compartido en Instagram por el influencer “Un Martí To Durako”, quien encaró al presentador:

“Señora, no solo se les ha dado ropa, también zapatos, comida porque tienen que comer, y ya que lo perdieron todo y aunque no sea mucho es algo... mientras, ¿tú que haz hecho además de pedir para donaciones para tu organización y tickets de entrada para tu party de Halloween... Oh, verdad es que tú vas a tomar la isla vestida de amapola”.

Ese mensaje fue solo el primero de cientos de comentarios en que cubanos de todas partes criticaron duramente la postura del influencer.

La mayoría de las reacciones se centraron en su falta de empatía, su actitud altanera y el desprecio con el que se refirió a un pueblo que atraviesa una de las peores crisis humanitarias de los últimos años.

Una usuaria escribió:

“Hay algo muy triste en ver a personas como Otaola, que dicen defender al pueblo cubano, hablar con tanto desprecio de los mismos cubanos que sufren. No se puede decir que se ama a Cuba y, al mismo tiempo, burlarse de quienes han perdido todo tras un huracán.”

Otros acusaron al influencer de lucrar con el dolor ajeno: “Solo te ayuda a ti, que eres un vividor… te la pasas hablando de Cuba y no has donado ni lo más mínimo”.

“No hay nada que haga la comunidad cubana que él lo vea bien o apoye. Dios mío...”, lamentó otro internauta.

La crítica se repitió con múltiples variaciones, pero la idea central fue la misma:

¿Qué ha hecho Otaola por los damnificados?

¿Por qué ataca a quienes sí están haciendo algo, aunque sea poco?

La línea que separa la crítica del desprecio

El punto más controvertido de sus declaraciones fue el tono despectivo y la forma de ridiculizar la urgencia alimentaria del pueblo cubano.

En una sociedad donde escasean los productos básicos, donde el pan, el aceite o un trozo de pollo pueden marcar la diferencia entre comer o no. El comentario “todo tiene que ver con el estómago” fue interpretado no como una observación crítica, sino como una burla al dolor y a la necesidad.

“En Cuba lo que más se necesita es comida, por eso todo gira en torno a eso. Pero hay personas que no tienen empatía"; “¿Y qué van a comer, ropa?”; “Pero si no comen, ¿qué van a hacer con la ropa? Las personas no quieren ropa en estos momentos, las personas quieren comida y la reposición de sus artículos perdidos por el desastre natural”, apuntaron otros comentarios críticos.

“Detrás de cada petición de ayuda hay una madre sin techo, un anciano sin comida, un niño con miedo... Y quien de verdad siente por su tierra, no los humilla, los abraza.”

¿Crítica legítima o insensibilidad gratuita?

Si bien Otaola ha ganado notoriedad por su activismo en contra del régimen cubano, cada vez son más quienes consideran que su discurso muy a menudo se aleja del pueblo que dice defender.

No es la primera vez que sus palabras hieren más que empoderan, pero esta vez el blanco de sus ataques fueron los mismos cubanos de a pie: los más vulnerables.

No faltaron quienes le exigieron coherencia y responsabilidad: “¿Cuál es la casa que tú le has regalado a algún afectado? ¿Cuál es el dinero que has enviado para que compren materiales y construyan?”

Desde acusaciones de hipocresía, peticiones para reportar sus cuentas, hasta comparaciones con figuras del régimen cubano, las redes se llenaron de mensajes que deslegitiman el liderazgo del exacandidato a alcalde de Miami-Dade y cuestionan su papel como voz del exilio.

La controversia en torno a Alexander Otaola refleja una división más profunda dentro del exilio cubano: ¿Hasta dónde se puede llegar con la crítica? ¿Es válido burlarse del hambre de un pueblo en nombre de una postura política?

Las donaciones a los damnificados por el huracán Melissa no son solo paquetes de comida: son gestos de humanidad, de solidaridad, de esperanza. Desestimarlas o ridiculizarlas hiere a quienes las hacen y a quienes las necesitan.

“Ser cubano es tener alma grande, no lengua filosa", sentenció una internauta.