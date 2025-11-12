Instalan hospital de campaña en Río Cauto: “No es de Granma, es del Ministerio de Salud Pública”

La frase “No es de Granma, es del Ministerio de Salud Pública”, publicada por la funcionaria Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, deja claro que el hospital de campaña donado por la India podrá ser retirado del territorio oriental cuando el régimen lo estime conveniente, pese a la crítica situación sanitaria que enfrenta la población.

El centro temporal fue emplazado en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, tras el paso del huracán Melissa, que dejó hospitales dañados, comunidades aisladas y cientos de viviendas destruidas.

Su instalación responde a la falta de infraestructura médica en funcionamiento y a la necesidad urgente de atención básica en la zona, donde los brotes de enfermedades como el chikungunya se han multiplicado en las últimas semanas.

Según informó la emisora CMKX Radio Bayamo, el hospital cuenta con un área de clasificación de pacientes, una sala de medios diagnósticos, una sala de observación, una unidad quirúrgica y un laboratorio móvil.

Aunque las autoridades aseguran que podrá atender a unas trescientas personas en un periodo de entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas, los especialistas reconocen que sus recursos son limitados y que su presencia es solo una respuesta temporal a una crisis más profunda.

El régimen cubano ha presentado la instalación como un gesto de “solidaridad” y cooperación internacional, pero lo cierto es que el país depende cada vez más de la asistencia extranjera para sostener servicios esenciales.

Los hospitales del oriente continúan sin recursos luego de que Melissa impactara la región, con falta de medicamentos, personal agotado y condiciones sanitarias deterioradas que han agravado la propagación del chikungunya y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, y la donación india llega en medio de una de las peores crisis del sistema de salud cubano en décadas.

El hospital de campaña podrá aliviar temporalmente algunas urgencias médicas, pero su llegada evidencia, una vez más, la incapacidad del régimen para garantizar la atención sanitaria en las regiones más golpeadas del país.