Instalan hospital de campaña en Río Cauto: “No es de Granma, es del Ministerio de Salud Pública”

La frase “No es de Granma, es del Ministerio de Salud Pública”, publicada por la funcionaria Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, deja claro que el hospital de campaña donado por la India podrá ser retirado del territorio oriental cuando el régimen lo estime conveniente, pese a la crítica situación sanitaria que enfrenta la población.
El centro temporal fue emplazado en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, tras el paso del huracán Melissa, que dejó hospitales dañados, comunidades aisladas y cientos de viviendas destruidas.
Su instalación responde a la falta de infraestructura médica en funcionamiento y a la necesidad urgente de atención básica en la zona, donde los brotes de enfermedades como el chikungunya se han multiplicado en las últimas semanas.
Según informó la emisora CMKX Radio Bayamo, el hospital cuenta con un área de clasificación de pacientes, una sala de medios diagnósticos, una sala de observación, una unidad quirúrgica y un laboratorio móvil.
Lo más leído hoy:
Aunque las autoridades aseguran que podrá atender a unas trescientas personas en un periodo de entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas, los especialistas reconocen que sus recursos son limitados y que su presencia es solo una respuesta temporal a una crisis más profunda.
El régimen cubano ha presentado la instalación como un gesto de “solidaridad” y cooperación internacional, pero lo cierto es que el país depende cada vez más de la asistencia extranjera para sostener servicios esenciales.
Los hospitales del oriente continúan sin recursos luego de que Melissa impactara la región, con falta de medicamentos, personal agotado y condiciones sanitarias deterioradas que han agravado la propagación del chikungunya y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, y la donación india llega en medio de una de las peores crisis del sistema de salud cubano en décadas.
El hospital de campaña podrá aliviar temporalmente algunas urgencias médicas, pero su llegada evidencia, una vez más, la incapacidad del régimen para garantizar la atención sanitaria en las regiones más golpeadas del país.
Preguntas frecuentes sobre el hospital de campaña en Río Cauto y la situación en Granma tras el huracán Melissa
¿Por qué se instaló un hospital de campaña en Río Cauto?
El hospital de campaña fue instalado en Río Cauto debido a la falta de infraestructura médica tras el paso del huracán Melissa, que dejó hospitales dañados y comunidades aisladas. La instalación busca atender la urgente necesidad de atención médica básica, especialmente ante el aumento de enfermedades como el chikungunya. Sin embargo, su presencia es temporal y sus recursos son limitados.
¿Qué condiciones enfrenta la población en Río Cauto después del huracán Melissa?
La población enfrenta condiciones críticas debido a las inundaciones y el desbordamiento del río Cauto. Muchas familias han sido evacuadas y se enfrentan a la falta de agua potable, alimentos y refugio adecuado. Las comunidades permanecen bajo el lodo con riesgo de enfermedades, mientras las autoridades no han dado respuestas efectivas a las necesidades urgentes.
¿Cuál es la situación de los servicios básicos en Granma tras el huracán?
Los servicios básicos en Granma han sido gravemente afectados tras el huracán Melissa. La escasez de agua potable, alimentos y electricidad ha dificultado la vida diaria de los habitantes. Aunque se han distribuido algunos suministros, estos llegan tarde y en cantidades insuficientes, lo que evidencia la falta de recursos y coordinación para enfrentar esta crisis.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la crisis en Granma?
Aunque el gobierno cubano ha presentado la instalación del hospital de campaña y otras medidas como gestos de solidaridad, la respuesta gubernamental ha sido lenta y deficiente. Las denuncias de abandono y la falta de atención adecuada a los damnificados reflejan una gestión ineficiente y una dependencia creciente de la ayuda extranjera para sostener los servicios esenciales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.