Aumenta a 45 el número de muertos por el huracán Melissa en Jamaica

Vídeos relacionados:

El número de víctimas mortales por el devastador huracán Melissa en Jamaica aumentó a 45, mientras 15 personas siguen desaparecidas, informaron el martes las autoridades locales.

La cifra podría incrementarse en las próximas horas, ya que las labores de rescate no han logrado llegar aún a dos comunidades del oeste de la isla que permanecen incomunicadas desde que el ciclón de categoría 5 tocó tierra el pasado 28 de octubre, informó la agencia AP.

“Seguimos intentando acceder a las zonas aisladas. Nuestros helicópteros han estado lanzando alimentos y suministros básicos”, explicó Alvin Gayle, director general de la Oficina de Gestión de Emergencias de Jamaica.

El potente huracán ha dejado una estela de destrucción sin precedentes: más de 30,000 hogares desplazados y 1,100 personas refugiadas en 88 albergues de emergencia que aún permanecen operativos.

La ONU expresó preocupación por la situación de vivienda, ya que 40,000 lonas destinadas a los damnificados no han podido ser entregadas por el colapso de carreteras y puentes.

“El refugio sigue siendo una prioridad urgente”, declaró el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, al tiempo que pidió cooperación internacional para agilizar la ayuda humanitaria.

Lo más leído hoy:

En ese país también quedó destruida la infraestructura vial. Al menos tres decenas de carreteras continúan bloqueadas por escombros, y cuadrillas de emergencia trabajan sin descanso para restablecer los servicios básicos.

Las autoridades informaron que el 50% de los usuarios ya cuenta con servicio móvil, mientras que más del 70% dispone nuevamente de agua potable.

En cuanto al suministro eléctrico, se ha restablecido la energía a más del 60% de los clientes, un avance significativo tras el impacto del huracán.

“Es un logro importante considerando la magnitud de la destrucción”, señaló Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la compañía eléctrica estatal de Jamaica.

El gobierno jamaiquino mantiene activo el estado de emergencia nacional, mientras los equipos de rescate, voluntarios y organizaciones internacionales continúan trabajando para atender a los damnificados y reconstruir las zonas más afectadas.

El huracán Melissa, uno de los más poderosos en la historia reciente del Caribe, ha dejado tras su paso una crisis humanitaria que podría tardar meses en resolverse.