Apagones masivos este miércoles en Cuba: Déficit llegará a 1,285 MW en horario pico

La crisis energética en Cuba sigue mostrando su cara más dura.

Para este miércoles se pronostican apagones generalizados debido a la insuficiente capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), una situación que refleja años de ineficiencia y falta de inversión por parte del gobierno.

Según reporta la Unión Eléctrica (UNE), la jornada del martes estuvo marcada por interrupciones continuas del servicio, que comenzaron a primera hora de la madrugada, se detuvieron momentáneamente y volvieron a afectar a los usuarios poco después.

El déficit de generación alcanzó picos de 1,360 megavatios, mientras que las provincias orientales, de Holguín a Guantánamo, padecieron cortes adicionales de 140 MW por los efectos del huracán Melissa.

A primera hora de la mañana de este miércoles, la disponibilidad del SEN era de 1,470 MW frente a una demanda de 1,987 MW, con un déficit de 520 MW que ya presagiaba afectaciones a la población.

Para el horario de la media se estiman cortes por 550 MW, mientras que en el pico de consumo se calcula que la capacidad insuficiente podría dejar inactivos más de 1,200 MW del país.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El problema se multiplica debido a averías y mantenimientos en varias unidades de las termoeléctricas Antonio Maceo (Renté), Felton, Diez de Octubre (Nuevitas), Antonio Guiteras, Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes.

Además, más de 300 MW se encuentran fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica, y la escasez de combustibles y lubricantes ha dejado 81 centrales de generación distribuida incapaces de operar, sumando un total de 751 MW afectados por esta causa.

Pese a la entrada de la unidad 5 de Renté con 60 MW y la unidad 5 de Nuevitas con 55 MW, previstas para el horario pico, la disponibilidad total no superará los 1,585 MW frente a una demanda máxima proyectada de 2,800 MW.

Ello significa un déficit de 1215 MW, con una afectación de 1285 MW en este horario.

Incluso la reciente incorporación de 30 parques solares fotovoltaicos, que produjeron 1,912 MWh y entregaron un máximo de 358 MW, resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas del país, dejando en evidencia que la diversificación energética aún no logra compensar la decadencia del sistema centralizado.

La situación deja en claro que la crisis eléctrica no es consecuencia de eventos aislados, sino de años de descuido y políticas energéticas insuficientes que han debilitado la capacidad del país para enfrentar demandas crecientes y fenómenos naturales.

Para millones de cubanos, los apagones continúan siendo una dura realidad cotidiana que limita la vida doméstica, educativa y laboral, sin perspectivas claras de solución inmediata.