Díaz-Canel reconoce afectaciones en los parques solares, pero dice que son "mínimas"

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que, tras el paso del huracán Melissa, las "afectaciones mínimas en parques fotovoltaicos" son una señal de que el país resiste con éxito el impacto del fenómeno.

"Revisamos in situ golpes de Melissa. Ni muertos ni desaparecidos, hasta ahora. Afectaciones mínimas en parques fotovoltaicos", escribió en su cuenta de X, donde precisó que es prioritario recuperar la electricidad y las comunicaciones.

La publicación fue acompañada por imágenes del recorrido oficial y mensajes de optimismo sobre la "recuperación inmediata".

Sin embargo, la realidad que vive la población cubana dista mucho de ese discurso: cortes eléctricos prolongados, comunidades enteras sin acceso a servicios básicos y una red energética colapsada desde hace años.

El gobierno celebra que no volaron los paneles "amarrados con cintas"

Durante la primera reunión de evaluación posterior al huracán, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que los parques solares del oriente cubano apenas sufrieron daños.

Según dijo, solo se perdieron algunos paneles en Las Tunas y Granma gracias a las "medidas preventivas adoptadas".

El ministro calificó la estrategia de protección como "efectiva" y destacó que se contaba con los repuestos necesarios para la pronta restitución.

En la misma línea, el diario oficial Granma tituló con orgullo que los parques solares de la provincia "vencieron con éxito la prueba" del huracán, reportando apenas 19 paneles dañados, de más de 4,000 en construcción en Manzanillo.

Las imágenes de paneles "amarrados con cintas plásticas" en Holguín y otras provincias, compartidas por la propia Unión Eléctrica antes del huracán, desataron burlas y críticas en redes sociales por la evidente precariedad de las medidas de protección.

"Ya tengo lista la red para recogerlos de fly en Florida", bromeó un usuario. Otro ironizó: "Cuando pase Melissa, los paneles van a estar más cerca del sol".

Ante la oleada de comentarios negativos, la Unión Eléctrica se defendió diciendo que las medidas de protección aplicadas "se ajustan a las normas internacionales".

Entre consignas y apagones interminables

El régimen intenta exhibir cada pequeño logro como una victoria nacional, mientras la población enfrenta apagones que en muchas zonas superan las 20 horas diarias.

Pero la propaganda oficial omite un detalle esencial: esos parques solares apenas aportan una fracción ínfima de la energía que necesita el país, mientras el resto de la red eléctrica sigue al borde del colapso.

Las termoeléctricas continúan en estado crítico por la falta de mantenimiento y piezas de repuesto, y los anuncios sobre "nuevas inversiones en energías renovables" no logran compensar la parálisis del sistema.

Aunque los paneles solares resistieran el huracán, la infraestructura energética del país no resiste la realidad: redes de distribución obsoletas, postes caídos, subestaciones deterioradas y un sistema dependiente del petróleo importado, cada vez más escaso.

Los propios trabajadores del sector han reconocido que la llamada "protección de instalaciones" muchas veces se reduce a métodos improvisados y materiales reciclados, como se vio en las fotos de los paneles sujetos con sogas y cintas.

Energía para la foto, no para el pueblo

Los parques solares se han convertido en el nuevo símbolo de la propaganda energética del gobierno, que los presenta como "ejemplo de resistencia y sostenibilidad".

Sin embargo, Cuba no cuenta con una red nacional capaz de aprovechar eficazmente esa energía, y las inversiones en fuentes renovables son insuficientes y desiguales.

Mientras Díaz-Canel presume de paneles intactos, millones de cubanos siguen cocinando con leña, durmiendo a oscuras y perdiendo alimentos por falta de refrigeración.

El discurso oficial habla de "eficiencia", pero la realidad demuestra que la crisis energética en Cuba no se apaga con consignas ni con cuatro paneles que no volaron con el viento.