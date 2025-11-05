Ministro de Energía confirma daños en parques solares por inundación: “Algunos paneles se dañaron”

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció por primera vez que varios parques solares del oriente de Cuba sufrieron daños e inundaciones tras el paso del huracán Melissa, una afirmación que contrasta con los mensajes oficiales de los últimos días sobre las “afectaciones mínimas” en estas instalaciones.

Durante un reporte transmitido por Cubadebate, el titular explicó que, aunque las estructuras resistieron los vientos, “algunos paneles se dañaron” y existen “niveles de inundación” que obligan a aislar los sistemas para evitar cortocircuitos.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, hay que buscar el aislamiento para no provocar después cortocircuito por el tema del agua”, señaló.

De la O Levy precisó que los recorridos abarcaron Holguín, Granma y Santiago de Cuba, provincias donde se observaron niveles importantes de inundación, especialmente en zonas entre Cacocum y Bayamo.

También reconoció que la planta termoeléctrica de Felton enfrenta dificultades por el anegamiento de los pozos de enfriamiento y que varias líneas de transmisión fueron afectadas, con torres derribadas entre Cueto y Bayamo.

Las declaraciones del ministro contradicen la versión difundida por el propio gobierno y los medios estatales días atrás, cuando Miguel Díaz-Canel aseguró que el huracán dejó solo “afectaciones mínimas en parques fotovoltaicos” y calificó los resultados como una muestra de “resistencia y efectividad” del sistema.

Asimismo, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) había defendido sus medidas de protección —como el amarre de paneles con cintas plásticas— afirmando que cumplían con “normas internacionales” y que las estructuras estaban diseñadas para soportar vientos de hasta 228 kilómetros por hora.

Sin embargo, imágenes y reportes posteriores mostraron que el Parque Solar de Río Cauto, en la provincia de Granma, quedó completamente inundado y fuera de servicio, evidenciando la vulnerabilidad de una infraestructura que el gobierno intenta presentar como símbolo de modernidad y eficiencia.

Mientras el discurso oficial insistía en la “victoria” de los parques solares frente al huracán, las palabras del ministro revelan una realidad más compleja, marcada por los daños acumulados, el riesgo de cortocircuitos y las tareas pendientes de recuperación en un sistema eléctrico ya golpeado por años de crisis y falta de mantenimiento.