Ministro de Energía confirma daños en parques solares por inundación: “Algunos paneles se dañaron”

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció por primera vez que varios parques solares del oriente de Cuba sufrieron daños e inundaciones tras el paso del huracán Melissa, una afirmación que contrasta con los mensajes oficiales de los últimos días sobre las “afectaciones mínimas” en estas instalaciones.
Durante un reporte transmitido por Cubadebate, el titular explicó que, aunque las estructuras resistieron los vientos, “algunos paneles se dañaron” y existen “niveles de inundación” que obligan a aislar los sistemas para evitar cortocircuitos.
“Como hemos dicho en otras ocasiones, hay que buscar el aislamiento para no provocar después cortocircuito por el tema del agua”, señaló.
De la O Levy precisó que los recorridos abarcaron Holguín, Granma y Santiago de Cuba, provincias donde se observaron niveles importantes de inundación, especialmente en zonas entre Cacocum y Bayamo.
También reconoció que la planta termoeléctrica de Felton enfrenta dificultades por el anegamiento de los pozos de enfriamiento y que varias líneas de transmisión fueron afectadas, con torres derribadas entre Cueto y Bayamo.
Las declaraciones del ministro contradicen la versión difundida por el propio gobierno y los medios estatales días atrás, cuando Miguel Díaz-Canel aseguró que el huracán dejó solo “afectaciones mínimas en parques fotovoltaicos” y calificó los resultados como una muestra de “resistencia y efectividad” del sistema.
Lo más leído hoy:
Asimismo, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) había defendido sus medidas de protección —como el amarre de paneles con cintas plásticas— afirmando que cumplían con “normas internacionales” y que las estructuras estaban diseñadas para soportar vientos de hasta 228 kilómetros por hora.
Sin embargo, imágenes y reportes posteriores mostraron que el Parque Solar de Río Cauto, en la provincia de Granma, quedó completamente inundado y fuera de servicio, evidenciando la vulnerabilidad de una infraestructura que el gobierno intenta presentar como símbolo de modernidad y eficiencia.
Mientras el discurso oficial insistía en la “victoria” de los parques solares frente al huracán, las palabras del ministro revelan una realidad más compleja, marcada por los daños acumulados, el riesgo de cortocircuitos y las tareas pendientes de recuperación en un sistema eléctrico ya golpeado por años de crisis y falta de mantenimiento.
Preguntas frecuentes sobre los daños en parques solares en Cuba tras el huracán Melissa
¿Qué daños sufrieron los parques solares en Cuba por el huracán Melissa?
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó que varios parques solares en el oriente de Cuba sufrieron daños e inundaciones tras el paso del huracán Melissa. Algunos paneles resultaron dañados y se presentaron niveles de inundación que obligaron a aislar los sistemas para evitar cortocircuitos.
¿Cómo contradicen las declaraciones del ministro al discurso oficial del gobierno cubano?
El ministro de Energía reconoció daños significativos en los parques solares, mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel había asegurado que las "afectaciones eran mínimas". Las declaraciones del ministro revelan una realidad más compleja que el optimismo mostrado por el gobierno y los medios oficiales, que destacaban la "resistencia y efectividad" del sistema frente al huracán.
¿Cuál fue el impacto del huracán Melissa en el sistema eléctrico de Cuba?
El huracán Melissa dejó un panorama crítico en el sistema eléctrico del oriente cubano, con apagones masivos y daños severos en líneas de transmisión. Provincias como Las Tunas, Holguín y Granma enfrentan serias dificultades para restablecer el servicio eléctrico debido a la destrucción de la infraestructura.
¿Qué medidas de protección implementó el gobierno cubano en los parques solares?
La Unión Eléctrica de Cuba defendió sus medidas de protección, afirmando que se ajustan a las normas internacionales. Sin embargo, la efectividad de estas medidas fue puesta en duda tras las imágenes de paneles solares amarrados con cintas plásticas, provocando críticas y escepticismo en la población.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.