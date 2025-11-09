Cubanos en México sorprenden con su venta de bocaditos de cerdo asado

La creadora de contenidos cubana Laura, conocida en redes sociales como @laura_viviendo_al_dia, compartió un video que ha causado sensación entre sus seguidores al mostrar cómo ella y su familia lograron vender pan con cerdo asado en púa en México.
La joven explicó que prepararon el cerdo durante la madrugada en su casa y, a primera hora de la mañana, lo trasladaron por las calles de Huehuetoca, una localidad del estado de México, cerca de Hidalgo. Utilizaron un asador con rueditas que les facilitó el recorrido.
“Lo vendimos completo. Fue algo que llamó mucho la atención aquí en México y, por supuesto, los cubanos también se acercaron a comer”, contó Laura emocionada en su publicación.
El video muestra la tradicional forma en que los cubanos asan el cerdo —una costumbre muy arraigada en las celebraciones familiares y de fin de año en la Isla—, pero ahora adaptada al contexto mexicano, donde despertó la curiosidad de muchos vecinos.
La iniciativa no solo resalta el ingenio y espíritu emprendedor de los cubanos emigrados, sino también la capacidad de mantener vivas sus tradiciones culinarias, incluso lejos de casa.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.