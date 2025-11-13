Cuba quiere construir ciudades con transporte eléctrico con ayuda de Corea del Sur

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano quiere avanzar hacia la movilidad eléctrica y el desarrollo de “ciudades sostenibles” con apoyo de Corea del Sur, pese a que el país enfrenta una profunda crisis energética y un sistema eléctrico obsoleto que no logra cubrir las necesidades básicas de la población.

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en Facebook que el pasado 27 de octubre comenzó en Corea del Sur el seminario Fortalecimiento de capacidades para la movilidad eléctrica en el transporte urbano en Cuba, una iniciativa organizada por la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA) y la Escuela Internacional de Ciencias Urbanas de la Universidad de Seúl.

El programa reúne a ocho especialistas cubanos de los ministerios de Transporte, Industria, Educación Superior y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La capacitación incluye visitas a instituciones surcoreanas como el Instituto de Investigación de la Energía Eléctrica (KEPRI) y la Universidad de Seúl, donde se estudian estrategias de integración técnica, planificación urbana y educación pública para la aceptación social de la movilidad eléctrica.

Rodríguez destacó que los expertos cubanos están aprendiendo sobre cómo integrar baterías, cargadores y redes inteligentes, y sobre el papel de la investigación aplicada en la transformación del transporte urbano.

“Es la garantía de que la movilidad eléctrica cubana se planificará con una visión de ingeniería de sistemas, no solo de transporte”, subrayó el titular del ramo, una aseveración que casi es materia prima para memes.

Sin embargo, en un país donde los apagones masivos son parte de la vida cotidiana y la generación eléctrica depende casi por completo de plantas térmicas envejecidas y sin mantenimiento, el proyecto suena más a un ideal que a una posibilidad inmediata.

Aunque el aprendizaje técnico puede servir de referencia para el futuro, la falta de inversión, los bajos niveles de producción nacional y la precariedad de la red eléctrica dificultan cualquier plan serio de electrificación del transporte público en la isla.

En este sentido, actualmente más de 150 cubanos se encuentran estudiando en universidades rusas con el objetivo de “modernizar” el sistema ferroviario en la isla.

Según informó el ministro del Transporte, el programa forma parte de un acuerdo intergubernamental entre Cuba y Rusia destinado a la formación de ingenieros especializados en transporte ferroviario, mantenimiento de material rodante, vías férreas, telecomunicaciones y automatización.