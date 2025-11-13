Denuncian en Las Tunas citación de un cubano por expresar sus opiniones en redes sociales

William Sosa fue citado en Las Tunas por sus publicaciones en redes.

Vídeos relacionados:

Un cubano identificado como William Sosa fue citado en la provincia de Las Tunas, tras compartir en redes sociales publicaciones sobre temas críticos de la realidad nacional, según denunció su hijo.

La denuncia fue hecha pública en Facebook por Miguel Sosa, quien utilizó el perfil de su padre para informar sobre el arresto ocurrido este miércoles y pedir apoyo para visibilizar el caso.

Captura Facebook / William Sosa

“Su único delito fue pensar y escribir”, escribió el joven, al describirlo como un hombre respetuoso y comprometido con el análisis de los problemas del país.

Miguel relató que la detención ha causado gran angustia familiar y calificó el hecho de injusticia.

“Hay un hogar que lo necesita, que lo espera, y que desde este momento sufre una angustia terrible por esta situación”, afirmó.

Lo más leído hoy:

En los comentarios de la publicación se mencionó que las autoridades acusan a William Sosa de los delitos de “desobediencia”, recogidos en los artículos 186 y 189 del Código Penal cubano, que contemplan sanciones de prisión de seis meses a dos años o multas de hasta quinientas cuotas.

La familia compartió además una citación oficial como prueba de que fue requerido por las autoridades antes de su arresto.

El caso ocurre en un contexto de creciente censura y represión contra ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones sobre la situación económica, política y social del país, mientras el régimen continúa criminalizando la libertad de expresión mediante figuras legales ambiguas.

Las redes sociales en Cuba se han convertido en un espacio de riesgo para quienes expresan opiniones críticas sobre el sistema político o la situación del país.

Un ciudadano fue detenido en Santa Clara tras realizar publicaciones en contra de los apagones, lo que fue interpretado por las autoridades como una amenaza al orden establecido.

El hecho evidenció una vez más el uso de herramientas represivas ante manifestaciones pacíficas en el entorno digital.

Esta política de control no es un caso aislado. El régimen cubano ha reforzado su marco legal para perseguir a quienes utilizan el espacio digital como vía de expresión ciudadana.

Bajo el paraguas de nuevas normativas y disposiciones, se han ampliado los mecanismos para sancionar a usuarios por sus opiniones, mediante amenazas de decomisos o multas.

En este sentido, las llamadas “leyes mordaza” han servido como instrumento legal para criminalizar publicaciones en redes, incluso aquellas que reflejan experiencias personales o denuncias ciudadanas.