Visiblemente afectado, Chocolate escucha el veredicto de culpabilidad en Miami

El reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, no pudo contener sus emociones al escuchar el veredicto del jurado que lo declaró culpable por el cargo de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, presunto responsable de la muerte del músico El Taiger.

La decisión, alcanzada por un jurado compuesto por siete personas (cuatro hombres y tres mujeres), fue emitida tras menos de una hora de deliberaciones, según reportes de Telemundo 51 y Univisión 23.

Durante la lectura del fallo, Chocolate "no pudo contener el llanto", expuso en redes sociales la página cubanos_fashion_style, que recoge imágenes del artista visiblemente afectado en la sala judicial.

El video que cambió el rumbo del caso

De acuerdo con la publicación en Instagram del periodista Javier Díaz, de Univisión 23, la fiscalía presentó como pieza clave un video en el que el artista asegura tener dinero suficiente y ofrecer 100, 000 dólares para ordenar el asesinato de Valdez Galloso “en la cárcel”.

Esa grabación, compartida originalmente en redes sociales, fue considerada por el jurado como una amenaza directa y deliberada, lo que determinó el veredicto de culpabilidad.

El caso pasará ahora a la fase de determinación de la pena, bajo la dirección del juez Milton Hirsch, quien ya había advertido durante el proceso que el marco sancionador podría incluir la cadena perpetua.

“Si el jurado lo declara culpable, puede enfrentar hasta cadena perpetua”, había señalado el magistrado al inicio del juicio, dejando claro el peso legal del delito.

La defensa apeló al historial de adicciones y salud mental

La familia del artista presentó ante la corte un video grabado por el propio Chocolate MC, en el que reconoce haber consumido crack desde los 16 años y haber sido internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra).

“Estoy consumiendo crack desde que tengo 16”, dice el reguetonero en la grabación, antes de añadir que fue ingresado en la llamada “sala de paredes”, donde —según afirma— “estuvo Maradona”.

Los allegados del artista presentaron el video como testimonio directo sobre su historial de adicción y salud mental, intentando aportar contexto a su conducta y argumentar que las amenazas fueron producto de un estado emocional alterado, no de una intención real de ejecutar un crimen.

Un juicio con gran atención mediática

El proceso judicial contra Chocolate MC, iniciado el lunes en Miami, ha generado gran expectación mediática tanto en la comunidad cubana del sur de Florida como en la Isla.

Durante la primera jornada, el juez Hirsch preguntó directamente al acusado si comprendía la gravedad del cargo que enfrentaba. El artista, serio y visiblemente tenso, respondió que sí.

El caso ha estado marcado por un clima de tensión, con amenazas de muerte reportadas contra Valdez Galloso, lo que llevó al magistrado a extremar las medidas de seguridad y advertir públicamente sobre la gravedad del proceso.

Un final incierto

Ahora, el futuro de Chocolate MC depende de la sentencia que dictará el juez en los próximos días.

El artista, una de las figuras más polémicas y populares del reguetón cubano, podría enfrentar una condena ejemplar, mientras su familia insiste en que su historial de adicciones y salud mental debe ser tomado en cuenta.

El caso deja al descubierto una realidad compleja: la caída de un artista que pasó de ser símbolo del “reparto” cubano a protagonista de un proceso judicial que podría marcar su vida para siempre.