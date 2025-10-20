Piden ayuda para profesor y periodista independiente en delicado estado de salud en La Habana

Activistas hicieron una petición de ayuda urgente para el profesor y periodista independiente cubano Reinaldo Emilio Cosano Alén (El Profe), de 82 años, quien presenta un grave estado de salud y sobrevive en precarias condiciones en Guanabo, La Habana.

Yenier Toledano Torres, quien impulsa un proyecto humanitario, solicitó en redes sociales la colaboración de personas que puedan donar sábanas y pañales desechables para Cosano, y ayudar a aliviar la “situación crítica” en que se encuentra.

“Cuánto dolor siento cada vez que recibo una solicitud de ayuda y en ocasiones no poder al no tener los recursos”, expresó Toledano en su perfil de Facebook, donde posteó también un video que muestra la triste realidad del intelectual cubano.

El llamado ha encontrado oídos receptivos, y varias personas ya manifestaron su decisión de colaborar, e incluso brindar cualquier otro tipo de apoyo material.

El exprisionero político y exiliado José Batista Falcón se unió a la campaña, solicitando la cooperación de organizaciones en el exilio y personas solidarias.

Quien desee ayudar puede contactar a Toledano, en el número +53 5023 3912.

Reinaldo Emilio Cosano Alén, nacido en la capital cubana en 1943, es licenciado en Filología por la Universidad de La Habana y ejerció el magisterio durante 20 años en el sistema de enseñanza general.

Cosano fue profesor de Español y Literatura en la Escuela Secundaria Básica Amador López Mosquera, de la localidad de Guanabo, en el municipio Habana del Este, donde en 1991 la secretaria docente lo denunció ante la dirección por escribir una carta en la que enumeraba los problemas de la enseñanza en Cuba.

Fue separado del sistema educativo por carecer de “idoneidad política”, sanción que ratificó el Ministerio de Educación.

“El incidente funcionó como argumento para expulsarlo, aunque ya era monitoreado por la Seguridad del Estado por vincularse con el movimiento de derechos humanos”, señaló el Observatorio de Libertad Académica (OLA) en una reseña sobre el profesor publicada este lunes en la red social X.

Tras ser separado de su labor profesional, Cosano se dedicó por entero a tareas intelectuales dentro de la disidencia política, y tuvo una participación significativa en iniciativas como Concilio Cubano y el Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba. También fue miembro del Comité Cubano pro Derechos Humanos y participó en la Coalición Democrática Cubana.

Desde la isla, trabajó por más de una década como periodista independiente para CubaNet y Martí Noticias, hasta que su delicada condición de salud y edad se lo permitieron.

“Como tantos docentes discriminados por sus ideas en Cuba no tiene derecho a una jubilación, ni siquiera atendiendo a las dos décadas de magisterio ininterrumpido y su hoja de servicios intachable mientras se le permitió permanecer en las aulas”, denunció OLA.

