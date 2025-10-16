Muere el escritor y periodista independiente Juan González Febles en La Habana

Vídeos relacionados:

El periodista y escritor independiente Juan González Febles, fundador y director del medio Primavera Digital, falleció en La Habana a los 75 años de edad, según confirmó este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

González Febles fue una de las figuras más destacadas del periodismo independiente cubano, un sector perseguido y censurado por el régimen de La Habana desde hace décadas.

Su trabajo, siempre crítico con el sistema comunista, lo convirtió en un referente para quienes defendieron la libertad de expresión en Cuba.

Antes de dedicarse por completo al periodismo, Febles desarrolló una reconocida labor literaria. Autor de El libro de La Habana (Neo Club Ediciones, 2014), abordó en su obra la realidad cubana desde la marginalidad y la resistencia cotidiana.

Durante más de dos décadas, González Febles fue una voz incómoda para el régimen, denunciando desde su medio digital los abusos del poder, la represión contra los activistas y el deterioro moral y económico del país.

En 2018 firmó, junto a figuras como Berta Soler, Guillermo Fariñas, Antonio Rodiles y Ángel Moya, una “posición de principios” contra la sucesión dinástica de la familia Castro, tras la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente.

En los últimos años padeció demencia senil, enfermedad que lo llevó a perderse en varias ocasiones, como informó su esposa Ana Torricella en 2022, cuando pidió ayuda pública para encontrarlo tras una desaparición temporal.

El 14 de octubre de 2025 amigos del periodista independiente confirmaron su fallecimiento en La Habana.

“Lamentamos el fallecimiento de Juan González Febles, director de Primavera Digital. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, expresó el periodista Luis Cino Álvarez, amigo cercano.

Cuba pierde a uno de los hombres que más defendió el periodismo independiente dentro del país, enfrentando con dignidad la censura, la pobreza y la persecución política.

