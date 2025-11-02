Bruno Rodríguez arremete contra el mercado informal de divisas: "Es un programa integral de desestabilización"

Vídeos relacionados:

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha lanzado una fuerte acusación contra el mercado informal de divisas, al que atribuye una campaña articulada desde Estados Unidos con el fin de provocar una crisis económica en Cuba.

Según el funcionario, se trata de una estrategia deliberada de “desestabilización”, que recurre a la especulación cambiaria, la manipulación psicológica y el financiamiento ilícito a través de recursos federales estadounidenses.

La denuncia, publicada este sábado en su cuenta oficial en la red social X, ha generado una oleada de reacciones, que ha reavivado el debate sobre las causas de la inflación y la depreciación del peso cubano.

“El gobierno de EE.UU. organiza, financia y ejecuta directamente un programa integral de desestabilización, como parte de su guerra económica contra Cuba”, aseguró Rodríguez en un mensaje de tono grave.

Según su versión, la operación involucra el uso de “operadores de origen cubano radicados en territorio estadounidense y otros países”, lo que implica una red internacional con un objetivo muy concreto: impactar directamente en el bolsillo del ciudadano cubano.

Un ataque que apunta a la moneda y la estabilidad social

El canciller cubano puso el foco en una de las herramientas más sensibles de esa supuesta ofensiva: la tasa de cambio.

Según él, “su misión es deprimir el nivel de ingresos de la población por la vía de la manipulación especulativa de la tasa de cambio de la moneda”.

La consecuencia directa de esta manipulación -afirma- es “el crecimiento de los precios, la propagación en redes de mensajes intimidatorios y alarmistas, y la alteración así del comportamiento natural del mercado”.

En ese sentido, Rodríguez sugiere que detrás de la inflación, el alza incontrolada del dólar y la pérdida de poder adquisitivo del peso cubano, no hay únicamente causas estructurales internas, sino una acción concertada para amplificar el caos económico.

“El efecto es un daño severo al ingreso de cada cubano y obstáculos adicionales a los programas de estabilización macroeconómica”, advirtió, planteando que esta especie de sabotaje cambiario estaría interfiriendo directamente con los planes oficiales de recuperación económica.

Fondos del Congreso estadounidense, blanqueo y redes sociales

Uno de los señalamientos más delicados de su declaración es el que vincula directamente a instituciones del gobierno de Estados Unidos con el financiamiento de esta supuesta operación.

Rodríguez afirmó que se está incurriendo en “el blanqueo de dinero del presupuesto federal estadounidense, empleando fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos”, y que estos recursos son canalizados mediante el Departamento de Estado, contratistas y ONGs.

Este componente financiero, según el canciller, estaría destinado a financiar plataformas digitales, campañas de manipulación psicológica y estructuras que incidan en la economía informal, especialmente en el mercado cambiario alternativo.

Aunque el ministro de Exteriores cubano no mencionó nombres específicos, es evidente que el discurso vuelve a apuntar contra medios digitales independientes como elTOQUE, que ha sido señalado por el oficialismo como actor activo en la “fijación especulativa” del tipo de cambio en Cuba.

La respuesta ciudadana a la denuncia del canciller no tardó en hacerse sentir. Numerosos usuarios en X replicaron con críticas al gobierno cubano, cuestionando las verdaderas causas de la inflación, el deterioro del peso cubano y el auge del mercado informal.

“El dólar no tiene techo porque el peso no tiene valor, la inflación es un fenómeno monetario. Dejen de darle a la maquinita de imprimir pesos”, aseveró un comentarista

“Cuando un gobierno abre tiendas en dólares pero paga en pesos, sin producción real que respalde la moneda, el resultado es inevitable: inflación, devaluación y desigualdad. No hace falta un plan de desestabilización para que eso ocurra. Falta buena gestión y responsabilidad interna", apuntó otro.

“Los que venden en dólares y pagan en pesos son ustedes…”, recordó un tercer cubano.

Entre la negación y la burla: Reacción polarizada

A la par de las críticas económicas, proliferaron los comentarios sarcásticos y las burlas hacia el discurso oficial.

“Otro día más de hablar mal de Estados Unidos"; “Ustedes sí que fuman de la buena"; “Ahora también la tasa de cambio es culpa de otros, nunca es culpa del pésimo manejo económico de ustedes. Lo que dan es asco";

Algunos cuestionaron la lógica del señalamiento oficial con comparaciones internacionales: “¿Y por qué Taiwán no está como Cuba? Ya que China le tiene un bloqueo económico más fuerte.”

Frente a la avalancha de cuestionamientos, varias cuentas salieron en defensa de la postura oficial, utilizando etiquetas como #TumbaElBloqueo y atacando a elTOQUE.

¿Narrativa de resistencia o distracción?

Para muchos cubanos, el discurso oficial sobre una supuesta manipulación externa del tipo de cambio es percibido como una cortina de humo para desviar la atención del colapso económico interno.

“Tanta muela para decir: somos unos ineptos y tan corruptos como Gil, pero la culpa de la inflación es de elTOQUE"; “Inviertan en agricultura, no desvíen tanto dinero a sus bolsillos, escuchen al pueblo… ustedes no saben ni el precio de un plátano en el mercado", sentenciaron otros dos comentaristas.

El mensaje del canciller Bruno Rodríguez no solo encendió el debate, sino que reflejó con crudeza la brecha creciente entre el discurso oficial y la percepción de buena parte de la ciudadanía.

Mientras el gobierno insiste en que los problemas del país son provocados desde el exterior, un amplio sector de la población apunta hacia las políticas internas, la falta de reformas estructurales, la dualidad monetaria no resuelta y la pérdida de poder adquisitivo como causas profundas de la crisis.

En ese contexto, responsabilizar al mercado informal de divisas -sin admitir los errores de diseño económico, el desincentivo productivo y la desigualdad sistémica- parece, para muchos, un intento de eludir responsabilidades en lugar de enfrentarlas con soluciones reales.