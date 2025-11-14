Consejo de José Daniel Ferrer a Maduro: "Vete ya, antes de terminar como Gadafi o Saddam"

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó un mensaje directo y explosivo al dictador Nicolás Maduro, en un contexto de crecientes tensiones militares en la región y de un despliegue estadounidense sin precedentes en el Caribe.

En una publicación en X, Ferrer exhortó al gobernante venezolano a abandonar el poder antes de enfrentar un final similar al de figuras históricas derrocadas por la fuerza o juzgadas por crímenes atroces.

"Vete ya, llévate a Diosdado, a Padrino y a los hermanos Rodríguez. Eviten terminar como Sadam Hussein, Gadafi o Milosevic", escribió Ferrer, y añadió que tanto los que mandan en Venezuela como en Cuba son unos criminales narcoterroristas.

"Cuando se vayan, ¿para Rusia o para China?, pasen por Cuba y llévense a Raúl Castro, Canel y Marrero. No los dejen solos, también les queda muy poco", dijo.

El activista instó a los jerarcas a "no demorarse" y huir antes de que sea demasiado tarde.

"Es hora ya de que Venezuela y Cuba sean libres y felices", recalcó.

Ferrer acompañó el mensaje con una imagen tomada el miércoles en la Casa Blanca, donde altos mandos del Pentágono presentaron al presidente Donald Trump opciones militares actualizadas para operar en Venezuela.

Fuentes citadas por CBS confirmaron que el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros funcionarios mostraron al presidente propuestas que incluyen incluso ataques terrestres.

Aunque no se ha tomado una decisión final, la sola existencia de estas deliberaciones envió una señal clara a Caracas.

La presión militar de EE.UU. aumenta

Las advertencias de Ferrer se producen en paralelo a la nueva operación militar estadounidense anunciada bajo el nombre Lanza del Sur ("Southern Spear"), presentada por Hegseth como un esfuerzo masivo de seguridad hemisférica.

Según el secretario, la orden de Trump marca un paso decisivo en la ofensiva estadounidense contra redes de narcotráfico en América Latina, pero su significado político es imposible de ignorar: es un mensaje directo de presión sobre el régimen chavista, al que Washington acusa hace años de tener vínculos con el narcotráfico.

La operación, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos, no ha sido explicada en términos tácticos, lo que ha generado dudas sobre si se trata de un nuevo despliegue o simplemente una reorganización del ya existente.

Sin embargo, lo que sí se ha intensificado de manera evidente es la presencia militar: destructores, fuerzas anfibias y el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, ya operan cerca de las costas venezolanas.

En simultáneo, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos veinte ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de aproximadamente 80 muertos.

Maduro responde con acusaciones y maniobras militares

Ante el incremento de la presión internacional y la creciente posibilidad de que haya acciones militares directas, Maduro acusó a Estados Unidos de construir "narrativas falsas" para justificar su militarización del hemisferio.

"Como no pueden decir que tenemos armas biológicas o químicas ocultas, inventan una narrativa absurda", afirmó el gobernante venezolano en un discurso televisado.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el despliegue estadounidense como un "vulgar ataque contra la soberanía y la paz".

La reacción interna fue inmediata: Caracas activó ejercicios militares que movilizaron a 200,000 soldados, en un intento de mostrar fortaleza frente a lo que denominan "amenaza imperialista".

Un clima regional cada vez más tenso

Con el grupo de ataque del USS Gerald Ford ya dentro de la jurisdicción del Comando Sur y operaciones letales en aumento, la región atraviesa uno de los momentos de mayor tensión militar de la última década.

En este escenario, el mensaje de Ferrer adquiere mayor resonancia: no solo es una advertencia política, sino también un eco de la creciente percepción internacional de que Maduro enfrenta un aislamiento acelerado y un riesgo real de confrontación.

Ferrer, figura emblemática de la oposición cubana, aprovechó este contexto para relacionar la crisis venezolana con la cubana, instando a que tanto Maduro como los líderes de La Habana abandonen el poder antes de que su destino sea definido por fuerzas externas o por levantamientos internos.

"No se traicionen, huyan juntos", escribió.

En un momento en que Estados Unidos reafirma su capacidad militar en el hemisferio y escala la presión contra Caracas, sus palabras resuenan en un clima donde cada movimiento adquiere un peso geopolítico significativo.