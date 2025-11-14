Facundo ridiculiza el recibimiento del pueblo a Díaz-Canel en Guantánamo

Una reciente parodia del actor Andy Vázquez -en su personaje de Facundo Correcto- ha vuelto a poner sobre la mesa el contraste doloroso entre la propaganda oficial y la realidad devastadora que viven miles de cubanos.

Su video, publicado en Facebook, satiriza el efusivo recibimiento que un grupo de pobladores de Guantánamo ofreció al gobernante Miguel Díaz-Canel durante su visita a zonas dañadas por el huracán Melissa, un gesto que ha desatado indignación dentro y fuera de la Isla.

Con el estilo corrosivo que caracteriza a Facundo, el humorista imitó los discursos de lealtad al régimen mientras describía las carencias cotidianas.

En tono sarcástico, dijo que la "gusanera miamiense" debía estar desesperada al ver al pueblo "disfrutando" la visita presidencial.

"La gente dice que no nos trae nada. Pues mira, Díaz-Canel nos trae un rayo de esperanza, nos trae ánimo, nos trae entusiasmo. Por eso siempre hay que decirle: 'pa' lo que sea Canel, pa' lo que sea'", ironizó.

"No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos corriente, no tenemos comida, pero pa' lo que sea Canel, pa' lo que sea", agregó, antes de mostrar las imágenes de la gente vitoreando al dictador.

La frase, repetida a conciencia, funcionó como aguijón para quienes interpretan la escena original como un retrato de la complacencia en medio del desastre.

El episodio oficial que desencadenó la polémica

El jueves, la Presidencia de Cuba difundió un video de la visita de Díaz-Canel a comunidades del municipio El Salvador, una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Melissa.

Las imágenes lo mostraban rodeado de personas que lo tocaban, lo saludaban y coreaban, con aparente fervor: "Pa' lo que sea, Canel, pa' lo que sea".

Según los datos gubernamentales, más de 15,000 viviendas resultaron dañadas, y solo poco más de 4,000 han sido recuperadas. Persisten fallos en el suministro de agua, graves afectaciones al servicio eléctrico y brotes de dengue.

Aun así, el video oficial se centró en mensajes de "honor", "coraje" y "espíritu revolucionario", presentando ese coro como símbolo de unidad, incluso cuando las comunidades continúan enfrentando hambre, techos destruidos y semanas de oscuridad.

La publicación no tardó en desatar una ola de cuestionamientos. Para muchos usuarios, las imágenes no eran una prueba de apoyo, sino un intento de maquillar un país exhausto.

"Muriéndose de hambre y necesidades y siguen gritando estupideces", escribió un internauta.

Otro fue más allá: "El ser humano vive como piensa… merecemos lo que tenemos". La frase, repetida en varios comentarios, reflejó el sentimiento de que la resignación ciudadana termina sosteniendo la crisis que sufre el propio pueblo.

Muchos usuarios lamentaron que el material oficial mostrara aplausos y consignas en un escenario de tanta precariedad: "Es el colmo aplaudir el dolor y la desgracia", afirmó una mujer.

Otros criticaron la aparente manipulación: "Ese es un pequeño grupo de militantes, miren bien el video: el pueblo de verdad está detrás, sin poder acercarse".

Desde el exterior, la indignación también fue intensa.

"Por eso yo no dono nada", repetían cubanos de la diáspora, frustrados al ver muestras de entusiasmo hacia el liderazgo político en uno de los territorios más empobrecidos del país.

Un espejo incómodo

El regreso del eslogan "Pa' lo que sea", utilizado antes por el oficialismo para contrarrestar las protestas del 11J, reavivó críticas sobre el uso de la vulnerabilidad social como herramienta de control político.

Que reaparezca ahora, en medio del caos que dejó Melissa, fue interpretado por muchos como una puesta en escena destinada a encubrir el fracaso del gobierno para atender necesidades básicas.

La sátira de Facundo funciona entonces como un espejo que amplifica la contradicción: un país devastado, un gobierno insistiendo en discursos triunfalistas y un sector de la población que, aun en condiciones extremas, reacciona con obediencia o sin oposición visible.

Esta conjunción es, precisamente, lo que más irrita a quienes consideran que la situación actual no es solo resultado de malas decisiones estatales, sino también de la falta de respuesta de una sociedad agotada, acostumbrada a sobrevivir sin exigir transformaciones reales.

"Cada pueblo tiene lo que se merece… si así son felices, larga vida al César", escribió un internauta, sintetizando el malestar que muchos sienten ante la mezcla de manipulación oficial y pasividad ciudadana.

La burla de Facundo logró lo que la propaganda gubernamental intentó evitar: que se viera con claridad la distancia entre la imagen que se construye desde arriba y la realidad que se vive abajo.

Una realidad en la que, pese a la tragedia acumulada, persisten los mismos eslóganes, la misma escenografía y la misma falta de respuestas.