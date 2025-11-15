Trump elimina aranceles a la carne, el café y frutas tropicales para aliviar los precios al consumidor

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que elimina los aranceles sobre una amplia gama de productos básicos, incluyendo carne de res, café y frutas tropicales, en respuesta al creciente malestar de los consumidores por los altos precios en el mercado interno.

La medida se produce tras los resultados de las elecciones estatales y locales celebradas a principios de noviembre, en las que los votantes citaron la situación económica como su principal preocupación, un factor que contribuyó a las recientes victorias demócratas en Virginia y Nueva Jersey.

Desde abril, la administración Trump había impuesto aranceles amplios a la mayoría de los países, argumentando que dichas medidas no impactaban negativamente en los consumidores.

Sin embargo, los precios récord de productos como la carne de res y el café presionaron al Gobierno a revisar su política comercial.

El propio Trump reconoció recientemente que los altos costos de la carne eran una “gran preocupación nacional” y aseguró que actuaría para reducirlos.

En consecuencia, anunció que evaluaba la posibilidad de importar carne de Argentina.

Lo más leído hoy:

Parte del aumento en los precios, según analistas, se debía a los aranceles impuestos a Brasil, uno de los principales exportadores de carne al mercado estadounidense.

“Queremos asegurarnos de que las familias estadounidenses no sigan pagando más de lo necesario por los alimentos básicos”, dijo el presidente durante la firma de la orden en la Casa Blanca.

La orden ejecutiva elimina los aranceles sobre productos como carne de res, café, té y jugos de frutas, cacao y especias, frutas tropicales como bananas, naranjas y tomates y fertilizantes agrícolas específicos.

Varios de estos productos no se producen en cantidades significativas dentro de Estados Unidos, por lo que los aranceles tenían un efecto principalmente recaudatorio que afectaba el costo final al consumidor.

El anuncio coincidió con la firma de acuerdos marco con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina para facilitar las importaciones agrícolas provenientes de esos países y reducir las tasas de importación.

Estas negociaciones, según Trump, forman parte de una estrategia para garantizar el suministro alimentario y contener la inflación.

“Hemos alcanzado entendimientos importantes con nuestros socios latinoamericanos para asegurar precios más bajos y un mercado más justo”, señaló el mandatario.

La eliminación de los aranceles al café, en particular, fue uno de los puntos más destacados del anuncio.

El presidente adelantó esta semana que la medida busca aumentar las importaciones y aliviar la presión inflacionaria sobre productos de consumo cotidiano.

El giro en la política arancelaria llega tras meses de críticas de economistas que advertían que los impuestos a las importaciones estaban contribuyendo al aumento del costo de vida.

El tema se convirtió en un punto de debate clave en las elecciones de medio término, donde el poder adquisitivo y los precios de los alimentos fueron las principales preocupaciones de los votantes.

Los analistas consideran que esta flexibilización comercial busca también mejorar la percepción pública de la gestión económica del presidente, de cara al ciclo electoral de 2026.