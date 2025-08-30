Corte de Apelaciones declara ilegales la mayoría de aranceles de Trump

Vídeos relacionados:

En un fallo judicial que ha dejado en vilo la política económica del presidente Donald Trump, un tribunal de apelaciones de Washington ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles que el mandatario impuso mediante órdenes ejecutivas, un pilar clave de su estrategia económica.

La sentencia, emitida el viernes, cuestiona la constitucionalidad de los aranceles, argumentando que Trump actuó fuera de los límites legales al invocar poderes de emergencia para aplicar impuestos a las importaciones.

El tribunal concluyó que no tenía autoridad para imponer dichos aranceles, ya que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que le otorga la facultad de actuar ante amenazas a la seguridad nacional, no autoriza explícitamente la imposición de impuestos o aranceles.

Esta ley ha sido históricamente utilizada para sancionar a naciones consideradas enemigos de Estados Unidos, pero nunca para imponer barreras comerciales a nivel global.

La decisión judicial no afecta a todos los aranceles impuestos por Trump, ya que algunos, como los gravámenes sobre el acero y el aluminio, fueron aplicados bajo una normativa diferente.

Sin embargo, la mayoría de los aranceles, como los que impuso a China, la Unión Europea, Canadá y México, enfrentan una anulación que podría tener graves repercusiones para la economía estadounidense y sus relaciones comerciales internacionales.

A pesar de esta sentencia, los aranceles seguirán en vigor hasta el 14 de octubre, lo que da tiempo a la Casa Blanca para presentar un recurso ante la Corte Suprema.

Trump ya expresó su intención de recurrir el fallo, tildando al tribunal de apelaciones de "altamente politizado" y confiando en que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, revertirá la decisión.

Según expresó en su red social Truth Social, los aranceles son una herramienta fundamental para reducir el déficit fiscal y proteger la economía estadounidense.

"Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes", subrayó Trump, y agregó que si la decisión del tribunal de Washington sigue vigente, "literalmente destruiría a Estados Unidos de América".

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que Trump ejerció legítimamente las facultades arancelarias que le otorgó el Congreso para defender la seguridad nacional y económica del país de amenazas extranjeras.

"Los aranceles del presidente siguen vigentes, y esperamos una victoria definitiva en este asunto", recalcó.

También la fiscal Pamela Bondi afirmó que los jueces del Circuito Federal están interfiriendo en el papel vital y constitucionalmente central del presidente en la política exterior.

"Esta decisión es errónea y socava a Estados Unidos en el escenario mundial. El Departamento de Justicia apelará esta decisión y continuará luchando para restaurar la autoridad legítima del presidente", expresó en X.

El impacto de estos aranceles ha sido considerable.

Por un lado, la administración los ha presentado como un medio para reducir el déficit comercial de Estados Unidos y obligar a otros países a hacer concesiones económicas.

Sin embargo, su implementación ha generado inestabilidad en los mercados globales, aumentado los precios de bienes importados y tensado las relaciones con importantes aliados comerciales.

Las medidas han tenido efectos negativos en sectores como el automotriz y el agrícola, que se han visto golpeados por los impuestos adicionales a las importaciones.

La decisión judicial también refleja el debate más amplio sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia económica.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad exclusiva para imponer impuestos, y el tribunal señaló que cualquier delegación de esta autoridad al presidente debe ser explícita y limitada.

En este contexto, los demandantes, que incluyen a empresas pequeñas y a gobiernos estatales, argumentaron que Trump había excedido sus facultades al aplicar medidas tan amplias sin la aprobación legislativa adecuada.

Este fallo llega en un momento crucial para la actual administración, que ya enfrenta otros desafíos judiciales relacionados con sus políticas sociales.

La Casa Blanca ha reiterado que la estrategia de Trump en materia de aranceles es una respuesta legítima a lo que considera "amenazas extranjeras", y asegura que defenderá sus políticas en todos los niveles judiciales posibles.

En cualquier caso, este fallo subraya las tensiones que existen entre el poder ejecutivo y el legislativo en Estados Unidos, especialmente en un contexto donde las políticas proteccionistas del mandatario han transformado el panorama económico global.

La próxima batalla judicial se librará en la Corte Suprema, donde se decidirá si Trump tiene la autoridad para continuar con estas medidas, que han marcado una de las políticas más controvertidas de su mandato.

Preguntas frecuentes sobre el fallo judicial contra los aranceles de Trump