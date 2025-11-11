Funcionarios de Trump se pronuncian sobre cheque arancelario de 2,000 dólares

Vídeos relacionados:

Altos cargos de la administración Trump frenaron este fin de semana las expectativas generadas por el propio presidente, quien había prometido un “dividendo” de $2,000 financiado con ingresos por aranceles.

Secretarios y asesores clave del gobierno de Donald Trump salieron este domingo a matizar las afirmaciones del presidente, quien había anunciado desde su plataforma Truth Social una serie de medidas que incluían pagos directos a los ciudadanos y una reforma del sistema de salud basada en transferencias individuales.

La más llamativa de sus promesas: un cheque de $2,000 por persona, supuestamente financiado con la recaudación proveniente de su política arancelaria.

Pero mientras el mandatario aseguraba que esos fondos permitirían reducir la deuda nacional y mejorar el acceso a seguros médicos privados, sus funcionarios se apresuraban a bajar el tono.

“No tenemos una propuesta formal”, aclaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una entrevista con ABC News. “No la estamos presentando al Senado ahora mismo, no”.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, fue en la misma línea y describió los anuncios del presidente como una búsqueda de ideas en medio del estancamiento legislativo provocado por el prolongado cierre parcial del gobierno.

“El presidente planteó esta idea ayer. No creo que se haya debatido ampliamente en el Senado todavía. Es fin de semana”, dijo en Face the Nation, de CBS News.

Un cheque por aranceles y reforma sanitaria por decreto digital

Las propuestas de Trump fueron publicadas el sábado y domingo en su red social, Truth Social, en un momento de tensión política por el cierre parcial del gobierno, que ese fin de semana alcanzaba ya 41 días.

En su primer mensaje, el presidente sugirió eliminar los subsidios a las aseguradoras privadas dentro del marco de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), y en su lugar, enviar directamente ese dinero a los ciudadanos para que elijan su propio seguro.

“Recomiendo a los senadores republicanos que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se destinan a compañías de seguros lucrativas para salvar la deficiente atención médica que ofrece Obamacare, se envíen directamente a la gente para que puedan adquirir su propio seguro médico, mucho mejor”, escribió.

Al día siguiente, insistió en que los republicanos deberían depositar ese dinero en cuentas de ahorro para la salud, que permiten acumular fondos antes de impuestos para gastos médicos.

En otro mensaje, prometió dividendos económicos derivados de su política arancelaria: “Estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra ENORME DEUDA de $37 billones. […] Se pagará un dividendo de al menos $2,000 por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todos”.

Prioridad: Reabrir el gobierno, no prometer cheques

Aunque Trump impulsó estas ideas como propuestas urgentes, los portavoces económicos de su gabinete recalcaron que nada de esto puede discutirse seriamente hasta que se reabra el gobierno.

“El presidente está publicando al respecto, pero, repito, primero tenemos que reabrir el gobierno. No vamos a negociar con los demócratas hasta que reabran el gobierno. Es muy sencillo”, enfatizó Bessent.

Tanto él como Hassett evitaron confirmar que existiera algún borrador legislativo o propuesta formal que materialice las promesas del mandatario.

Ambos las interpretaron como herramientas discursivas, parte de una estrategia para forzar un acuerdo en el Senado. “Está buscando ideas y tratando de ayudar al Senado a llegar a un acuerdo que permita reabrir el gobierno”, explicó Hassett.

¿De dónde saldría el dinero?

Sobre la viabilidad de un “dividendo arancelario”, Bessent fue cauto.

Admitió que no había hablado aún con el presidente sobre esa propuesta en particular y sugirió que podría adoptar otras formas: deducciones fiscales, exenciones tributarias o reformas impositivas.

Mencionó, por ejemplo, la posible eliminación de impuestos sobre propinas, horas extra, contribuciones al Seguro Social o préstamos para automóviles, todo financiado supuestamente con los ingresos por aranceles.

El concepto de cheques financiados con ingresos comerciales no es nuevo.

En julio, el senador republicano Josh Hawley presentó un proyecto de ley que proponía enviar cheques de $600 a cada ciudadano, utilizando los fondos recaudados por tarifas arancelarias.

Sin embargo, esa iniciativa aún no ha sido sometida a votación en el Senado y no ha recibido apoyo mayoritario.

Crisis política y advertencia electoral

Las publicaciones de Trump y las posteriores aclaraciones de sus funcionarios se dieron mientras el Congreso permanecía paralizado por el cierre parcial del gobierno, que llevó a los legisladores a sesionar durante el fin de semana.

Aunque el domingo por la noche se alcanzó un acuerdo preliminar para poner fin al cierre, el estancamiento había comenzado a pasar factura política.

Una encuesta de NBC News reveló que los votantes responsabilizaban en mayor medida a los republicanos que a los demócratas por la situación.

A esto se sumaron los resultados de las elecciones del martes anterior, en las que los demócratas obtuvieron victorias significativas en estados clave como Nueva Jersey y Virginia.

Las encuestas a pie de urna mostraron un alto nivel de desaprobación hacia la gestión de Trump, especialmente en materia económica.

Desde entonces, el presidente ha insistido en que la economía estadounidense es sólida y ha defendido su política comercial como un éxito. “¡Quienes se oponen a los aranceles son unos tontos!”, escribió el domingo en Truth Social.

“Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, con casi cero inflación y un precio récord en el mercado de valores”, añadió.

Promesa sin anclaje institucional

Lo ocurrido este fin de semana refleja un patrón que ha caracterizado la presidencia de Trump: promesas de gran escala lanzadas a través de redes sociales sin respaldo institucional claro.

Aunque el presidente sigue utilizando su plataforma para marcar el ritmo político, los funcionarios de su propio gobierno parecen más ocupados en contener las expectativas que en diseñar mecanismos para cumplirlas.

En un escenario de creciente presión electoral y con la amenaza de una nueva ronda de primarias en el horizonte, los anuncios de cheques directos y dividendos arancelarios podrían formar parte de una estrategia de movilización política más que de una hoja de ruta legislativa.

Por ahora, la promesa del “cheque arancelario” de $2,000 parece ser más un titular que una política en camino. Y la distancia entre los mensajes presidenciales y la acción de su gabinete solo confirma que, en tiempos de crisis, no toda publicación se convierte en plan.