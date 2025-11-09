Trump asegura que tocará un bono de al menos 2,000 dólares a cada estadounidense gracias a aranceles

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este domingo que tocará a cada estadounidense un bono de al menos 2,000 dólares gracias a los aranceles.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, dijo Trump en un post de Truth Social.

El bono excluirá a los que tengan las rentas más altas: “Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo”, precisó.

Trump pintó un alentador panorama económico de deuda casi pagada, planes de pensiones 401k “en su nivel más alto” y “una inversión récord en Estados Unidos, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

Asimismo, defendió la legalidad de los aranceles ante el escepticismo del Tribunal Supremo, que analiza la potestad del presidente para imponerlos.

“El presidente de Estados Unidos tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”, dijo en otro post.

“¿No se le ha informado al Tribunal Supremo de Estados Unidos? ¿Qué demonios está pasando?”, agregó en referencia a según, Trump, el regreso de empresas en masa a suelo estadounidense.

A finales de agosto, un tribunal de apelaciones de Washington declaró ilegales la mayoría de los aranceles que el mandatario impuso mediante órdenes ejecutivas, un pilar clave de su estrategia económica.

La sentencia cuestionó la constitucionalidad de los aranceles, argumentando que Trump actuó fuera de los límites legales al invocar poderes de emergencia para aplicar impuestos a las importaciones.

La administración Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema, por cuya decisión espera.