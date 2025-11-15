ICE deporta a veterano de guerra en Iraq e hijo de exiliados cubanos

Un veterano de guerra herido en combate, condecorado con un Corazón Púrpura y criado prácticamente toda su vida en Estados Unidos, fue deportado este viernes por las autoridades de inmigración, pese a los riesgos que enfrenta y al dolor de una familia marcada por el exilio cubano.

Según confirmó NewsNation, José Barco-Chirino, de 39 años, fue expulsado desde un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) en Arizona hacia Nogales, México, aunque su familia asegura que aún desconoce su paradero real.

Barco llegó legalmente a Estados Unidos con sus padres desde Venezuela cuando tenía apenas cuatro años. Su familia había huido de Cuba después de que su padre fuera exiliado y se trasladó primero a Venezuela, antes de pedir refugio político en EE.UU. Allí creció, estudió y formó su vida.

Sirvió en el Ejército estadounidense y completó dos misiones en Iraq, donde salvó la vida de dos compañeros atrapados bajo un Humvee en llamas tras la explosión de un artefacto. El rescate le dejó quemaduras graves y una lesión cerebral traumática.

Su valentía le valió el Corazón Púrpura, una condecoración militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se otorga a los miembros heridos o muertos en combate contra fuerzas enemigas, según reseñaron NewsNation y Arizona Mirror.

A pesar de haber solicitado la ciudadanía dos veces, una de ellas mientras estaba desplegado en 2006, sus solicitudes se perdieron, de acuerdo con documentos citados por CNN y testimonios de sus superiores.

“El país por el que sangró y casi murió nunca procesó su ciudadanía”, lamentó Ricardo Reyes, director de VetsForward, a Arizona Mirror, calificando la deportación como “una desgracia nacional”.

Su peor día lo condenó

En 2008, arrastrando las secuelas de sus lesiones, insomnio, pesadillas, explosiones cercanas y un severo trastorno de estrés postraumático, Barco protagonizó un episodio violento en Colorado Springs. Disparó durante un altercado y una bala hirió a una joven embarazada. Fue condenado por intento de homicidio y otras felonías, según FOX31 y CNN.

Pasó 15 años en prisión, donde completó programas de rehabilitación y mantuvo buena conducta. El mismo día en que fue liberado, el 21 de enero de 2025, ICE ya lo estaba esperando, contradiciendo incluso lo que su familia había sido informada repetidamente, según CNN.

Durante meses, ICE intentó deportarlo a Venezuela, pero el país se negó a recibirlo: funcionarios aseguraron que Barco no sonaba venezolano y pusieron en duda su certificado de nacimiento.

También se temía que, por su historia familiar ligada al exilio cubano, su padre fue preso político, pudiera ser encarcelado o torturado tanto en Cuba como en Venezuela.

Los abogados solicitaron que, antes que enviarlo a esos países, al menos fuese trasferido a México, donde pudiera recibir tratamiento por su PTSD. Pero la familia insistía en que el único destino seguro debía ser Estados Unidos, el país donde creció, estudió, formó su familia y por el que luchó.

“Ahora soy un hombre sin país”

En audios difundidos por CNN, Barco describió su desesperación por no pertenecer a ningún lugar: “Mi servicio, mi sacrificio, mi derramamiento de sangre no importaron. Soy básicamente un hombre sin país”.

Su esposa, Tia Barco, teme por su vida. Sus abogados advierten que podría ser víctima de tortura. Y veteranos como Ricardo Reyes denuncian que su deportación envía un mensaje devastador: “Cuando un veterano es deportado, todos los veteranos son deshonrados”.

Más de 10,000 veteranos habrían sido deportados entre enero y junio de este año, según datos citados por Arizona Mirror. La administración Trump revirtió las protecciones que antes obligaban a ICE a considerar el servicio militar en estos casos.

El de Barco no es solo un expediente legal: es la historia de un niño exiliado, un soldado condecorado, un hombre herido por la guerra y quebrado por un sistema incapaz de reconocerle el país que él sí defendió.

Hoy su familia, cubanos y venezolanos exiliados, espera una respuesta. O simplemente saber con certeza dónde está.