Barco venezolano llega a Santiago de Cuba con 5,000 toneladas de ayuda humanitaria

El buque venezolano “Manuel Gual” arribó este martes al puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba con más de 5,000 toneladas de ayuda humanitaria, destinadas a respaldar la recuperación del oriente cubano tras los graves daños causados por el huracán Melissa.

Según el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila en la red social Facebook, la carga incluye medicinas, alimentos secos y materiales para reparar el sistema eléctrico, uno de los sectores más afectados por el paso del ciclón. A dos semanas del desastre, Santiago de Cuba apenas ha recuperado el 34 % del servicio eléctrico, lo que mantiene a miles de familias sin luz, agua ni refrigeración.

Solidaridad o dependencia crónica

El envío forma parte de una serie de acciones coordinadas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), que incluye el traslado de un equipo multidisciplinario de 22 técnicos venezolanos especializados en energía eléctrica, transporte y obras públicas, enviados el 10 de noviembre para participar en las labores de recuperación, de acuerdo con un reporte de teleSUR.

La llegada del buque “Manuel Gual” se presenta como un gesto de solidaridad de Caracas hacia La Habana, en el marco de una alianza política que se mantiene pese a la profunda crisis económica que enfrentan ambos países.

Tras el azote del huracán por el oriente cubano el pasado 29 de octubre, Venezuela envió 26 toneladas de ayuda por vía aérea, con alimentos, insumos médicos y materiales de construcción. Ese mismo día, el canciller Bruno Rodríguez citó una frase de José Martí —“Hacer es la mejor manera de decir”— en aparente respuesta a la oferta de Estados Unidos de enviar asistencia “directamente al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen”.

Aunque el gobierno cubano ha expresado su gratitud por las donaciones, persisten las dudas entre los ciudadanos sobre la distribución de los recursos, con reclamos en redes sociales que piden transparencia y que “la ayuda llegue al pueblo, no al gobierno”.

Sin embargo, para muchos cubanos, esta ayuda representa más una muestra de dependencia estructural que de cooperación efectiva. Mientras el régimen exalta la “amistad inquebrantable” con Venezuela, la población del oriente cubano sigue enfrentando apagones interminables, escasez de alimentos y falta de medicamentos básicos.

Apenas dos días antes, la Unión Eléctrica (UNE) confirmó que el déficit nacional de generación supera los 1.500 MW, y que el colapso energético afecta a todo el país, con Santiago de Cuba como uno de los territorios más castigados.

Un país que sobrevive de la ayuda externa

La llegada del “Manuel Gual” vuelve a poner en evidencia la dependencia del régimen cubano de la ayuda internacional —particularmente de sus aliados políticos— para atender emergencias que su propio sistema económico no puede manejar.

Mientras los funcionarios celebran la “solidaridad bolivariana”, miles de cubanos en el oriente siguen sin electricidad, sin alimentos frescos y sin respuestas concretas sobre cuándo recuperarán condiciones básicas de vida.

La ayuda venezolana es un alivio momentáneo, pero también un recordatorio del fracaso estructural de la gestión estatal, que ha dejado a Cuba sin autosuficiencia energética ni capacidad logística para enfrentar los desastres naturales cada vez más frecuentes.