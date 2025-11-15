Manifestación en Milán por los presos políticos en Cuba: “Queremos que el mundo vea la verdadera situación de la isla”

Decenas de cubanos y simpatizantes se reunieron este sábado en la Plaza del Castello de Milán para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba y denunciar la crisis social, sanitaria y económica que vive el país caribeño.

La manifestación fue organizada por la activista cubana residente en Italia Leidy Bueno y contó con la participación de exiliados provenientes de distintos países europeos.

Entre los asistentes se encontraban Avana de la Torre, cubana residente en España; la influencer TutyCuba, conocida en TikTok por su activismo desde Alemania; y la activista Leydi Peñalver, radicada en Le Marche (Italia).

También participaron otros cubanos del exilio y ciudadanos italianos solidarios con la causa, dijo Avana de la Torre en videos enviados a CiberCuba.

Los manifestantes desplegaron la bandera de los presos políticos y la bandera del colapso, símbolo de la crisis humanitaria que atraviesa la isla.

A pesar de la intensa lluvia que cayó durante el acto, los participantes se mantuvieron repartiendo códigos QR de Cubaduele.com entre los transeúntes, para que pudieran conocer de primera mano la realidad que se vive bajo la dictadura de los Castro y Miguel Díaz-Canel.

“Llovió muchísimo y terminamos empapados, pero valió la pena. Queremos que el mundo vea cuál es la verdadera situación de Cuba”, expresó Avana de la Torre a CiberCuba.

La destacada activista denunció que el régimen cubano continúa manipulando la narrativa internacional sobre la situación del país, mientras en la isla “el pueblo sufre hambre, represión y un colapso sanitario sin precedentes”.

“Estamos viviendo un colapso sanitario total, con nueve virus circulando en el país y hospitales sin recursos. La dictadura engaña al mundo, y lo más triste es ver jóvenes europeos defendiendo al régimen sin saber que la realidad en Cuba es muy diferente a lo que les venden”, afirmó.

Los organizadores destacaron la importancia de mantener estas manifestaciones en espacios públicos europeos, donde miles de turistas y ciudadanos pueden ver los mensajes, escuchar los testimonios y acceder a información independiente sobre la represión en Cuba.

En la manifestación participaron también ciudadanos italianos y cubanos residentes en Alemania, España e Italia, quienes corearon consignas por la libertad de los presos políticos, el fin de la dictadura y la recuperación de los derechos humanos en la isla.

Los asistentes aseguraron que continuarán organizando este tipo de encuentros en distintas ciudades europeas hasta que los presos políticos sean liberados y el pueblo cubano pueda vivir en libertad.