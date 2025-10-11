"¿Todo bien por casa?": Cubana revela las experiencias 'más random' como dependienta en España

La usuaria cubana de TikTok @clauferrales, periodista de formación, compartió un video en el que relata algunas de las situaciones más absurdas que ha vivido como dependienta en España. En tono directo y con humor, visibiliza el choque cultural y los retos cotidianos a los que se enfrentan los migrantes que trabajan en atención al público.

"Soy cubana, vivo en España. En mi país era periodista, pero como emigrante me ha tocado trabajar en diferentes sectores", comienza diciendo en el video. Actualmente trabaja cara al público y decidió contar algunas de sus “experiencias más random”.

Entre los episodios que menciona, critica a quienes entran al local sin devolver el saludo: "¿Todo bien por casa? Yo me quedo fría cuando digo hola y no me contestan nada". También se refiere a los clientes que, a pesar de tener el menú delante, preguntan detalles que están claramente escritos: "Tamaños, precios, está ahí, lo tienes escrito".

Otro momento que destaca es cuando los clientes reaccionan con sorpresa ante la falta de ciertos productos: "'No, es que hoy no tenemos fresas'. '¿Ah, pero no tienes fresas?'. Te lo acabo de decir", comenta en tono irónico.

Claudia también rechaza los comentarios sobre los precios del local, recordando que ella no es quien los decide: "No le voy a decir nada a la jefa, vaya al lado y compre un croissant, yo no pongo los precios, yo soy una simple dependienta".

Uno de los momentos más llamativos del video es cuando relata cómo algunos clientes asumen que es brasileña por trabajar en un local donde se venden productos típicos de Brasil: "¿Tendré que ser brasileña para poder trabajar ahí? [...] Incluso he visto la reacción en la cara de clientes que, ah bueno...".

Claudia vive en Girona desde septiembre de 2022, según ha contado en su canal de YouTube, donde publica videos sobre su día a día, consejos para migrantes y reflexiones sobre su proceso de adaptación.

Su testimonio se suma a una ola creciente de contenidos en redes sociales donde cubanos que han emigrado a España narran sus vivencias laborales, desafíos de integración y aprendizajes. Una de ellas es la creadora @wendhyta_ph, quien desmintió varios mitos sobre la vida en España, desde el acceso a medicamentos hasta los estereotipos sobre higiene personal.

También la historia de @ajstyle0105, una médica cubana que debió trabajar como camarera en fiestas populares mientras esperaba la homologación de su título, refleja los sacrificios que muchos profesionales enfrentan al llegar al país.

Desde una visión más crítica, la usuaria @elixir_karen1994 ha advertido sobre los obstáculos económicos y fiscales de vivir en España, cuestionando el sistema como desfavorable para los migrantes.

En contraste, la tiktoker @marylu7879 compartió un mensaje de adaptación y gratitud, defendiendo que las oportunidades están disponibles para quienes logran adaptarse y avanzar.

Por su parte, @beautyjahely generó debate al comentar su sorpresa ante la cantidad de fiestas y celebraciones en España, lo que provocó reacciones divididas entre quienes la apoyaron y quienes consideraron sus opiniones como desinformadas.

Estas experiencias compartidas en plataformas como TikTok o YouTube han servido de puente entre migrantes, así como de espacio para canalizar frustraciones, aprender de otros y documentar el proceso de adaptación lejos de casa.

