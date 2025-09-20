Una influencer cubana que vive en España y actualmente se encuentra de visita en Estados Unidos ha causado polémica en TikTok tras compartir su opinión sobre las diferencias entre ambos países. En su video, la joven que se identifica como @elixir_karen1994 advirtió a otros cubanos que piensan mudarse de EE.UU. a España: “Vas a cometer el peor error”.

Según explicó, lleva años residiendo en España y conoce bien el costo de vida. Desde su experiencia, vivir allí se ha vuelto “insostenible” para un migrante. “Un alquiler te cuesta mil euros. Los salarios no pasan de 1.500. Entre renta, comida y servicios, no te queda nada”, afirmó @elixir_karen1994.

También cuestionó la idea de que la sanidad sea gratuita, ya que —según dijo— se financia a través de deducciones mensuales al salario. Además, considera que encontrar empleo es cada vez más difícil para quienes llegan sin papeles o sin una red de apoyo.

La influencer asegura que muchos cubanos que residen en EE.UU. idealizan la vida en España sin conocer su realidad actual. “Si aquí tienes una mínima estabilidad, piénsalo bien antes de irte. Vas a perder tus ahorros y no vas a encontrar lo que te estás imaginando”, comentó.

Sus declaraciones provocaron una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos la apoyaron y agradecieron que contara “la verdad que muchos no dicen”, otros la criticaron por generalizar y ofrecer una visión negativa de España.

“Solo quien ha vivido en los dos países lo puede entender”, opinó un seguidor. Pero otros respondieron: “España no es para todos, pero tampoco es como tú lo pintas”. Muchos recordaron que en ciudades más pequeñas los alquileres son mucho más bajos y que la calidad de vida es superior en varios aspectos.

Lo más leído hoy:

Algunos usuarios defendieron que en España se vive con menos estrés, más tranquilidad y acceso a servicios públicos como salud y educación. Otros, en cambio, coincidieron en que Estados Unidos, aunque exigente, ofrece más oportunidades económicas y posibilidades de progresar.

Aunque basada en su experiencia personal, la opinión de esta cubana ha reavivado el debate dentro de la diáspora sobre cuál país ofrece mejores condiciones para vivir. Para muchos, la respuesta sigue dependiendo de cada historia individual.

Preguntas frecuentes sobre emigrar de Estados Unidos a España