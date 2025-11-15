Santiagueros protestan por extorsiones en la reconexión eléctrica tras el huracán Melissa

Vecinos del centro de Santiago de Cuba bloquearon la calle para exigir el restablecimiento de la electricidad.

Vecinos del centro de Santiago de Cuba salieron este sábado a la calle para exigir el restablecimiento inmediato de la electricidad y denunciar cobros abusivos que, aseguran, funcionarios locales les están exigiendo para reconectar el servicio tras el paso del huracán.

La protesta, ocurrida en la calle Carnicería entre San Antonio y San Mateo, refleja el creciente cansancio de una población que lleva días reportando irregularidades y prácticas extorsivas en medio de la emergencia.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Según el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, los residentes de la zona fueron informados de que debían pagar 15 mil pesos para que las brigadas hicieran las reparaciones necesarias, aun cuando las cuadras aledañas ya tienen servicio eléctrico sin haber pagado un solo centavo. Para muchas familias, la cifra es simplemente imposible y una muestra clara de que, incluso en la crisis, algunos funcionarios aprovechan la necesidad de la gente.

Entre los afectados hay hogares con niños pequeños, ancianos y familias que llevan días sin poder cocinar porque tampoco tienen gas. A la falta de luz se suma una situación epidemiológica delicada con vecinos denunciando que también les estaban cobrando 500 pesos por fumigar, en un momento en que los mosquitos proliferan entre la basura y el agua estancada que dejó el huracán.

Cansados del silencio oficial y sin respuestas de las autoridades, los residentes decidieron cerrar la cuadra con basura y colocarse en las esquinas como forma de protesta pacífica. “Queremos respeto, queremos luz, queremos que se acaben los abusos”, dijo uno de los manifestantes, mientras los vecinos exigían transparencia en el proceso de recuperación.

Lo más leído hoy:

La escena ocurre apenas una semana después de la protesta en Maqueicito, Guantánamo, donde decenas de personas salieron a las calles tras diez días sin electricidad, también a raíz del huracán.

En aquel poblado, la manifestación terminó con cuatro detenidos y una fuerte militarización del área, además de un apagón de internet durante la noche de la protesta.

El oriente cubano, duramente golpeado por el ciclón Melissa, enfrenta una recuperación lenta y desigual. Mientras algunos barrios han sido atendidos, otros siguen a oscuras o se enfrentan a demandas de pago para recibir un servicio que, según la ley, debe restablecerse sin costo.

En un contexto de escasez extrema, salarios insuficientes y un sistema de atención colapsado, cada día sin luz implica alimentos echados a perder, falta de agua, proliferación de vectores y un nivel de estrés que toca a toda la comunidad.