Cubano asesino de un gerente de hotel en Texas es formalmente acusado y podría enfrentar la pena máxima

Un gran jurado del condado de Dallas presentó una acusación formal por asesinato capital contra el cubano Yordanis Cobos Martínez, de 37 años, señalado de decapitar con un machete al gerente de un motel en septiembre y de arrojar la cabeza de la víctima en un contenedor de basura. De ser hallado culpable, podría enfrentar la pena de muerte, según el Código Penal de Texas.

La información fue confirmada por Al Día Dallas, que detalló que la imputación se formalizó el 23 de octubre, y por The Dallas Morning News, que reportó que el crimen ocurrió frente a la esposa e hijo de la víctima, en un ataque que los investigadores describieron como “atroz” y “salvaje”.

Un crimen que estremeció a Dallas

El asesinato ocurrió la mañana del 10 de septiembre en el Downtown Suites Motel, en Samuell Boulevard.

Según testigos citados por Al Día Dallas, Cobos Martínez, empleado del motel, discutió con el gerente, Chandra Mouli “Bob” Nagamallaiah, de 50 años, antes de salir del edificio, tomar un machete y atacarlo repetidamente.

La víctima intentó huir hacia la oficina, donde estaban su esposa y su hijo. Ambos trataron de intervenir para salvarlo, pero fueron empujados. El ataque continuó hasta que Nagamallaiah fue decapitado.

The Dallas Morning News indicó que el agresor pateó dos veces la cabeza de la víctima, la recogió del pavimento y la arrojó dentro de un contenedor de basura.

Las autoridades declararon al gerente muerto en el lugar.

Arresto, antecedentes y detención migratoria

Cobos Martínez fue arrestado minutos después, mientras caminaba ensangrentado con el machete aún en la mano. Desde entonces permanece recluido en la cárcel del condado de Dallas, con una fianza de 1,25 millones de dólares y una detención migratoria (ICE hold).

El cubano es inmigrante indocumentado y tenía una orden de deportación previa, según confirmó a The Dallas Morning News la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.

Debido a su historial penal, Estados Unidos intentó deportarlo en 2025, pero Cuba se negó a recibirlo, lo que llevó a ICE a liberarlo por “falta de probabilidad de deportación en el futuro cercano”. Aquella liberación, revelada por Fox News y CBS, encendió un duro debate político tras el crimen.

El historial criminal del acusado es extenso:

Una condena por agresión en 2018.

Arresto en California por intentar robar un auto mientras estaba desnudo (2017).

Cargos por indecencia con un menor en Texas (desestimado).

Arrestos por robo de vehículo y carjacking en Florida (no prosperaron).

Nuevas acusaciones desde Cuba

Tras el asesinato en Dallas, familiares de una víctima en Holguín, Cuba, denunciaron que Cobos Martínez habría matado a un hombre en 2008 y que su tío asumió la culpa para protegerlo, según contó la familia al periodista Javier Díaz, de Univision. Ese caso nunca fue investigado a fondo.

Las revelaciones apuntan a un posible patrón de violencia que se extiende más de una década.

Por su parte, Nagamallaiah, un inmigrante indio y padre de familia, planeaba viajar a India para visitar a sus padres semanas después del ataque. Su muerte ha conmocionado a la comunidad indoamericana de Texas, que recaudó casi 200,000 dólares para cubrir los gastos funerarios y apoyar a su hijo de 18 años.

“Fue un asesinato repentino y profundamente traumático”, dijo un portavoz de la familia a FOX.

Un caso que reabre el debate migratorio en EE.UU.

El DHS calificó el crimen como “completamente evitable” y responsabilizó a la administración Biden por haber liberado a Cobos en enero de 2025. La oficina recordó que bajo el gobierno de Donald Trump se reanudó la deportación de criminales hacia terceros países cuando Cuba se niega a recibirlos.

El caso ha sido usado por autoridades y comentaristas conservadores como ejemplo del impacto de las fallas en cooperación migratoria con La Habana, mientras organizaciones proinmigrantes piden evitar generalizaciones que alimenten el estigma hacia los cubanos.