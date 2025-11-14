Termina el cierre de gobierno en EE.UU., pero los vuelos en Florida seguirán afectados varios días

Decenas de aviones permanecen en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami (Imagen de Referencia)

Tras 43 días de parálisis institucional, el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, el más largo de su historia, llegó finalmente a su fin. Los empleados federales volverán a recibir salario, los parques nacionales reabrirán y los servicios públicos que habían quedado suspendidos empezarán a restablecerse.

Pero la crisis dejó heridas que no sanarán de inmediato. Y una de las más visibles está en los aeropuertos, incluidos los de Florida, donde miles de viajeros, entre ellos una enorme comunidad cubana, seguirán enfrentando demoras, cancelaciones y jornadas de caos que podrían extenderse durante varios días, pese al fin oficial del shutdown.

La aprobación del proyecto de financiación por parte del Congreso y la firma del presidente Donald Trump marcan el cierre de una crisis política que costó millones de dólares, paralizó servicios esenciales y convirtió el transporte aéreo del país en una pesadilla.

Pero, aunque el gobierno ya reabrió, el tráfico aéreo sigue lejos de normalizarse.

De acuerdo con The Palm Beach Post, más de 109 vuelos fueron cancelados este jueves en Florida y otros 156 registraron retrasos. Orlando sigue siendo el aeropuerto más golpeado, con casi 400 vuelos cancelados desde el viernes y más de 2,260 retrasos acumulados.

A nivel nacional, el panorama no es mucho mejor con casi 1,000 vuelos cancelados y más de 800 retrasos durante la mañana del jueves, según datos de FlightAware citados por USA TODAY Network – Florida.

Los controladores aéreos, unos 13,000 en todo el país, trabajaron sin recibir salario durante 43 días, lo que provocó ausencias masivas, estrés extremo y personal agotado. La falta de personal llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a imponer recortes de vuelos en 40 de los aeropuertos más activos del país, incluidos Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, confirmó a Miami Herald que el plan original era aumentar las reducciones hasta un 10% este 14 de noviembre, pero tras la reapertura del gobierno las mantendrán en 6%, mientras evalúan si el sistema puede soportar un retorno gradual a la normalidad.

“Solo habrá un camino de regreso cuando nuestras métricas de seguridad estén claras”, advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, citado por The Palm Beach Post.

Pasajeros agotados y aeropuertos saturados

El cierre dejó escenas que muchos viajeros no olvidarán pronto como fueron terminales abarrotadas, filas interminables, trabajadores al límite y familias enteras durmiendo en el suelo esperando un vuelo que nunca salió.

Duffy reconoció en entrevistas anteriores que la situación había llegado a un punto crítico: “Esto va a generar una gran disrupción. No va a mejorar hasta que se les pague a los controladores”.

Durante los días más intensos de la crisis, los medios de prensa documentaron que Miami (MIA) acumuló más de 45 retrasos y 24 cancelaciones en una sola mañana, mientras Fort Lauderdale (FLL) superaba las 30 demoras y 31 vuelos suspendidos.

Ahora, aunque ya no se espera que la situación empeore, volver a un flujo normal tomará tiempo. American Airlines advirtió a su personal, en una carta interna citada por CNN, que los efectos del shutdown “seguirá sintiéndose por varios días”, aunque no anticipan un impacto severo en la temporada de Acción de Gracias.

¿Qué pueden esperar los viajeros?

Los expertos aconsejan a los pasajeros, incluidos miles de cubanos en la Florida que dependen de vuelos domésticos para conexiones internacionales, mantenerse vigilantes: