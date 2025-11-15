Rector de la Ermita de Miami llegará a Cuba con masivo cargamento de ayuda para damnificados por huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami, viajará a Holguín en un vuelo cargado con más de 30 toneladas de ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán Melissa en el oriente cubano, según confirmó el periodista Mario J. Pentón en un reporte de Martí Noticias.

El sacerdote, según afirmó a Pentón, acompañará personalmente el envío, que forma parte de un puente aéreo de la Iglesia Católica entre el sur de la Florida y las diócesis más afectadas de la Isla.

El propio padre Espino explicó que la comunidad católica en Miami está enviando alimentos, medicinas y otros recursos básicos a las diócesis del oriente, en un esfuerzo coordinado para responder a la destrucción severa que ha dejado Melissa: inundaciones, viviendas colapsadas, comunidades aisladas y una crisis humanitaria que se agrava día tras día.

Subrayó que, ante una emergencia de este tipo, la primera estructura que se activa dentro de Cuba es Cáritas Cubana, como brazo caritativo de la Iglesia.

El vuelo que ahora acompañará el rector de la Ermita se suma a un primer avión, que despegó el domingo anterior con unas 40 toneladas de ayuda destinadas a Santiago de Cuba.

Además, la Iglesia logró liberar y entregar un contenedor de arroz reservado para Guantánamo, que había quedado retenido en La Habana debido a la cercanía del huracán. De esta manera, la asistencia se está distribuyendo de forma escalonada hacia varias diócesis del oriente.

El padre Espino recalcó que ninguno de estos envíos pasa por las autoridades estatales. “Lo que nosotros mandamos llega a la Iglesia y la Iglesia distribuye directamente a los necesitados”, afirmó, dejando claro que la ayuda se canaliza por estructuras eclesiales, sin intermediación gubernamental.

Agregó el rector a Martí Noticias que el cargamento que acompañará a Holguín será recibido por el obispo Emilio Aranguren Echeverría: “Voy a estar dos horas en Cuba si acaso. Se entregará a Monseñor Emilio y eso va a través de la Iglesia”, dijo el medio.

Pese al esfuerzo, el sacerdote reconoció que la llegada y distribución de la ayuda enfrenta serios desafíos logísticos y económicos.

En este momento, todos los contenedores procedentes de Estados Unidos llegan exclusivamente al puerto de Mariel, por lo que es necesario transportarlos desde allí hasta el oriente, un proceso cuyo costo interno oscila entre los 3,000 y 4,000 dólares, según explicó.

A ello se suma que entre el 30 y el 40 % del personal de Cáritas ha estado padeciendo chikungunya, lo que ha reducido la capacidad de respuesta en el terreno.

Espino mencionó a Pentón también trabas burocráticas, como las exigencias del gobierno cubano en torno a las listas de empaque, y el temor de algunas navieras a atracar en puertos confiscados por el régimen, lo que ha obligado a diseñar rutas complejas y costosas para que los cargamentos lleguen al país.

Sin embargo, considera que, en este momento de crisis extrema, las autoridades cubanas “parecen comprender la magnitud de la emergencia” y se muestran “bastante abiertas a la ayuda”, en comunicación con la Conferencia de Obispos.

La Iglesia Católica en Cuba anunció el envío de cuatro aviones con ayuda humanitaria desde Miami para las diócesis más afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país.

Según una nota informativa de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), ya llegó a Santiago de Cuba un primer avión con recursos, y este sábado 15 de noviembre arribará un segundo vuelo a Holguín.

Posteriormente despegarán otros dos aviones, uno destinado a la diócesis de Guantánamo–Baracoa y otro a la de Bayamo–Manzanillo.

Los obispos explicaron que esta ayuda es fruto del “amor fraterno de la Arquidiócesis de Miami”, que se ha movilizado para apoyar a las comunidades devastadas por el ciclón.

La operación se coordina a través de Cáritas Cuba, en colaboración con Cáritas de otros países y Iglesias hermanas, que han enviado y seguirán enviando recursos para las diócesis golpeadas por el huracán.