Embajada de EE.UU. en Cuba se reúne con obispos de oriente para planificar entrega de ayuda humanitaria tras Melissa

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó este miércoles que coordina la entrega de asistencia humanitaria para los damnificados del huracán Melissa.

En redes sociales, la sede consular detalló que el jefe de Misión, Mike Hammer, se encontró con los obispos del oriente cubano para identificar necesidades y articular la distribución de 3 millones de dólares destinados directamente a las personas afectadas.

La sede diplomática reiteró que la ayuda se canalizará sin intermediación del gobierno cubano, en línea con los anuncios hechos por Washington.

La Embajada precisó que la asistencia será distribuida a través de la Iglesia Católica y Cáritas, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen de forma directa a las familias impactadas por el temporal.

Captura de Facebook

El enfoque responde a la política de evitar canales gubernamentales, al tiempo que prioriza la entrega en terreno mediante estructuras eclesiales con presencia comunitaria en las zonas más golpeadas.

Lo más leído hoy:

La asignación para Cuba se enmarca en un paquete inicial de 24 millones de dólares anunciado por Estados Unidos para países del Caribe afectados por Melissa: 12 millones para Jamaica, 8,5 millones para Haití, 3 millones para Cuba y 500.000 dólares para Bahamas.

La Embajada subrayó que el monto para la isla forma parte de un esfuerzo regional de asistencia de emergencia para salvar vidas y atender necesidades inmediatas derivadas de los daños provocados por el huracán.

El anuncio ocurre luego de que, desde Washington, se ratificara la disposición de ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por Melissa y se insistiera en que el canal de distribución sería exclusivamente no estatal.

Con el acompañamiento de los obispos de Oriente y de Cáritas, la sede diplomática afirmó que continuará coordinando la recepción y el despliegue de los recursos para atender con celeridad a los damnificados.