Embajada de EE.UU. en Cuba se reúne con obispos de oriente para planificar entrega de ayuda humanitaria tras Melissa

La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó este miércoles que coordina la entrega de asistencia humanitaria para los damnificados del huracán Melissa.
En redes sociales, la sede consular detalló que el jefe de Misión, Mike Hammer, se encontró con los obispos del oriente cubano para identificar necesidades y articular la distribución de 3 millones de dólares destinados directamente a las personas afectadas.
La sede diplomática reiteró que la ayuda se canalizará sin intermediación del gobierno cubano, en línea con los anuncios hechos por Washington.
La Embajada precisó que la asistencia será distribuida a través de la Iglesia Católica y Cáritas, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen de forma directa a las familias impactadas por el temporal.
El enfoque responde a la política de evitar canales gubernamentales, al tiempo que prioriza la entrega en terreno mediante estructuras eclesiales con presencia comunitaria en las zonas más golpeadas.
La asignación para Cuba se enmarca en un paquete inicial de 24 millones de dólares anunciado por Estados Unidos para países del Caribe afectados por Melissa: 12 millones para Jamaica, 8,5 millones para Haití, 3 millones para Cuba y 500.000 dólares para Bahamas.
La Embajada subrayó que el monto para la isla forma parte de un esfuerzo regional de asistencia de emergencia para salvar vidas y atender necesidades inmediatas derivadas de los daños provocados por el huracán.
El anuncio ocurre luego de que, desde Washington, se ratificara la disposición de ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por Melissa y se insistiera en que el canal de distribución sería exclusivamente no estatal.
Con el acompañamiento de los obispos de Oriente y de Cáritas, la sede diplomática afirmó que continuará coordinando la recepción y el despliegue de los recursos para atender con celeridad a los damnificados.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de EE.UU. a Cuba tras el huracán Melissa
¿Cómo se distribuirá la ayuda humanitaria de EE.UU. en Cuba tras el huracán Melissa?
La ayuda humanitaria de EE.UU. será distribuida a través de la Iglesia Católica y Cáritas, sin intervención del gobierno cubano. Esta decisión busca garantizar que los recursos lleguen directamente a las personas afectadas sin pasar por los canales oficiales del régimen, que históricamente han desviado recursos. La distribución se centrará en las zonas más dañadas del oriente cubano, como Granma, Holguín y Las Tunas.
¿Cuál es el monto total de la ayuda humanitaria de EE.UU. para Cuba tras el huracán Melissa?
Estados Unidos ha destinado 3 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba tras el paso del huracán Melissa. Este monto es parte de un paquete más amplio de 24 millones de dólares que EE.UU. ha asignado para apoyar a varios países del Caribe afectados por el ciclón. La ayuda para Cuba se enfocará en provisiones de emergencia como refugio, agua potable, alimentos y atención médica.
¿Por qué la ayuda de EE.UU. no se canalizará a través del gobierno cubano?
Estados Unidos ha optado por no canalizar la ayuda a través del gobierno cubano debido a la falta de transparencia y el historial de desvío de recursos humanitarios por parte del régimen en situaciones anteriores. La decisión de utilizar a la Iglesia Católica y Cáritas como intermediarios busca asegurar que la asistencia llegue de manera efectiva y directa a las personas necesitadas, evitando el control estatal.
¿Cuál ha sido la respuesta del régimen cubano ante la ayuda de EE.UU.?
El régimen cubano ha agradecido formalmente la ayuda de EE.UU., pero ha insistido en que toda asistencia debe pasar por sus canales oficiales. Esta postura contrasta con la decisión de EE.UU. de distribuir los recursos a través de entidades no gubernamentales, lo que ha generado tensión y desconfianza sobre la verdadera llegada de la ayuda a los damnificados.
