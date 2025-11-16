Dólar cede terreno, sube MLC y euro se mantiene estable: Así amanece el mercado informal de divisas en Cuba

Tras una semana de subidas continuas, el dólar estadounidense registró este domingo una ligera caída en el mercado informal cubano, mientras el euro se mantiene estable y la Moneda Libremente Convertible (MLC) experimenta un leve repunte.

De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi), publicada por elTOQUE, el dólar (USD) bajó a 460 pesos cubanos (CUP), una reducción de 10 pesos respecto a la jornada anterior.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 16 Noviembre, 2025 - 06:39

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 460 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 220 CUP

El euro (EUR) se mantiene en 500 CUP, sin variaciones, y la MLC sube a 220 CUP, ganando 10 pesos en comparación con el día previo.

Evolución de la tasa de cambio

Primer retroceso tras una semana de alzas

El descenso del dólar rompe con una racha alcista de siete días consecutivos, en la que la divisa estadounidense había recuperado 60 pesos desde su mínimo de 410 CUP a inicios de noviembre.

Aunque se trata de una corrección moderada, algunos economistas advierten que podría reflejar un respiro temporal tras varios días de presión especulativa, más que un cambio real en la tendencia.

El euro, en cambio, consolida su posición en los 500 CUP y continúa siendo la divisa más estable del mercado informal en los últimos días.

La MLC, por su parte, muestra un leve repunte y alcanza su valor más alto del mes, impulsada por la mayor demanda en plataformas de pago y remesas digitales.

La incertidumbre económica sigue marcando el pulso del mercado

Pese a esta leve corrección del dólar, los analistas coinciden en que la situación económica estructural de Cuba no ha cambiado.

La inflación persistente, la escasez de divisas, la crisis bancaria y la desconfianza en el peso cubano continúan empujando a los ciudadanos hacia el mercado paralelo, donde las divisas actúan como refugio de valor frente al deterioro del CUP.

La ambigüedad del gobierno sobre la prometida “tasa flotante” y la falta de medidas para estabilizar el sistema financiero mantienen la incertidumbre en el panorama cambiario nacional.

El dólar retrocede levemente, pero la economía cubana sigue sin señales de alivio: el peso continúa perdiendo la batalla frente a las divisas.

Promesas oficiales y ataques al mercado real

El descenso moderado del dólar este domingo ocurre justo cuando el régimen cubano intenta reinstalar su narrativa de control sobre el tipo de cambio, tras anunciar que “crea las condiciones” para establecer un mercado cambiario oficial, ordenado y transparente.

El anuncio, publicado el viernes en Granma, coincide con una nueva escalada de ataques institucionales contra el medio independiente elTOQUE, acusado por el gobierno de “manipular” la tasa informal del dólar.

Paradójicamente, es precisamente esa tasa —la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi)— la que millones de cubanos usan a diario como referencia real del valor del peso, ante la ausencia de un mercado oficial funcional.

Economistas y analistas señalan que la promesa de un nuevo sistema cambiario carece de sustento técnico y de liquidez en divisas, por lo que se interpreta más como una maniobra política para desviar la atención que como una medida económica viable.

Desde 2022, el Banco Central ha repetido promesas similares —como la tasa oficial de 120 CUP o la bancarización fallida— sin resultados visibles.

Mientras tanto, el mercado informal sigue marcando el ritmo del peso cubano y reflejando la verdadera dimensión de la crisis económica nacional, más allá de los discursos oficiales.