Laritza Camacho: “Me gustaría más que le dieran un Toque a los del ordenamiento"

La locutora Laritza Camacho, conocida por sus análisis en redes sociales sobre los problemas actuales de la sociedad cubana, reaccionó este jueves a la ofensiva mediática del régimen contra el medio independiente El Toque, con un mensaje crítico y contundente.

En su perfil de Facebook, Camacho dijo: “Yo no manejo dólares. Yo no gano en dólares. Yo ni compro ni vendo, porque no tengo. A mí, como ciudadana cubana, me gustaría más que le dieran un ‘Toque’ a Murillo y a todos los implementadores del ordenamiento que disparó la inflación, que alguien explicara por qué 253 medidas no logran cambiar nada para bien”.

Captura Facebook / Laritza Camacho

Sus declaraciones surgen tras los ataques lanzados el miércoles en la televisión oficialista contra El Toque, acusado por el vocero del régimen Humberto López de cometer “terrorismo financiero” y de participar en una supuesta “guerra económica” contra Cuba.

En el programa Razones de Cuba, López retomó declaraciones del canciller Bruno Rodríguez, quien en la ONU aseguró que existían “pruebas de manipulación especulativa de la tasa de cambio”.

Durante la emisión, el vocero afirmó que El Toque “fue creado para deprimir el nivel de vida de los cubanos” y sugirió abrir procesos penales contra sus miembros.

Lo más leído hoy:

Los medios oficiales Granma y Cubadebate replicaron la acusación, tildando al medio de “instrumento subversivo” y “agente del terrorismo económico”.

Frente a esa narrativa, Camacho colocó el foco en las verdaderas causas del desastre económico: el ordenamiento monetario y las políticas fallidas del gobierno.

“¿Por qué tenemos una ley de soberanía alimentaria y no producimos comida? El presidente hizo la pregunta, pero no he escuchado la respuesta”, señaló.

En su mensaje, la locutora también ironizó sobre el debate en torno a la tasa de cambio informal, que el régimen pretende controlar atacando a medios independientes.

“Me gustaría que aumentara a diario la tasa de cambio... pero no del dólar, no del euro, no del teque, los discursos y la palabrería. Es necesario que aumente la tasa de cambio de la productividad, del orden real, de lo justo. Es necesario que un peso nuestro vuelva a valer lo que produce”.

Camacho reclamó soluciones reales ante el deterioro del país y denunció la falta de rendición de cuentas de los dirigentes que llevaron a Cuba a la actual crisis.

“En un país donde todos tienen fiebre, no me importa la metáfora del termómetro. No quiero culpas ni culpables. Quiero soluciones. Urge la prosperidad como urge que se restaure la salud de todos, empezando por la salud de la economía y el civismo de la Patria”, escribió, antes de rematar con una pregunta directa:

“¿O es que en Cuba no hay ningún responsable del desastre?”, recalcó.

La publicación recibió miles de comentarios de apoyo. La intelectual Alina Bárbara López Hernández respondió: “No podría decirse de mejor forma. Coincido contigo, querida amiga”.

Otros usuarios destacaron el valor de su postura en un contexto donde pocos artistas y comunicadores se atreven a cuestionar públicamente al poder.

Las palabras de Camacho resumen el sentimiento de frustración que recorre hoy a millones de cubanos: la indignación ante un gobierno que, en vez de ofrecer soluciones, busca culpables externos para justificar la ruina que provocó su propio modelo económico.