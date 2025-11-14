Laritza Camacho: “Me gustaría más que le dieran un Toque a los del ordenamiento"

La locutora Laritza Camacho, conocida por sus análisis en redes sociales sobre los problemas actuales de la sociedad cubana, reaccionó este jueves a la ofensiva mediática del régimen contra el medio independiente El Toque, con un mensaje crítico y contundente.
En su perfil de Facebook, Camacho dijo: “Yo no manejo dólares. Yo no gano en dólares. Yo ni compro ni vendo, porque no tengo. A mí, como ciudadana cubana, me gustaría más que le dieran un ‘Toque’ a Murillo y a todos los implementadores del ordenamiento que disparó la inflación, que alguien explicara por qué 253 medidas no logran cambiar nada para bien”.
Sus declaraciones surgen tras los ataques lanzados el miércoles en la televisión oficialista contra El Toque, acusado por el vocero del régimen Humberto López de cometer “terrorismo financiero” y de participar en una supuesta “guerra económica” contra Cuba.
En el programa Razones de Cuba, López retomó declaraciones del canciller Bruno Rodríguez, quien en la ONU aseguró que existían “pruebas de manipulación especulativa de la tasa de cambio”.
Durante la emisión, el vocero afirmó que El Toque “fue creado para deprimir el nivel de vida de los cubanos” y sugirió abrir procesos penales contra sus miembros.
Lo más leído hoy:
Los medios oficiales Granma y Cubadebate replicaron la acusación, tildando al medio de “instrumento subversivo” y “agente del terrorismo económico”.
Frente a esa narrativa, Camacho colocó el foco en las verdaderas causas del desastre económico: el ordenamiento monetario y las políticas fallidas del gobierno.
“¿Por qué tenemos una ley de soberanía alimentaria y no producimos comida? El presidente hizo la pregunta, pero no he escuchado la respuesta”, señaló.
En su mensaje, la locutora también ironizó sobre el debate en torno a la tasa de cambio informal, que el régimen pretende controlar atacando a medios independientes.
“Me gustaría que aumentara a diario la tasa de cambio... pero no del dólar, no del euro, no del teque, los discursos y la palabrería. Es necesario que aumente la tasa de cambio de la productividad, del orden real, de lo justo. Es necesario que un peso nuestro vuelva a valer lo que produce”.
Camacho reclamó soluciones reales ante el deterioro del país y denunció la falta de rendición de cuentas de los dirigentes que llevaron a Cuba a la actual crisis.
“En un país donde todos tienen fiebre, no me importa la metáfora del termómetro. No quiero culpas ni culpables. Quiero soluciones. Urge la prosperidad como urge que se restaure la salud de todos, empezando por la salud de la economía y el civismo de la Patria”, escribió, antes de rematar con una pregunta directa:
“¿O es que en Cuba no hay ningún responsable del desastre?”, recalcó.
La publicación recibió miles de comentarios de apoyo. La intelectual Alina Bárbara López Hernández respondió: “No podría decirse de mejor forma. Coincido contigo, querida amiga”.
Otros usuarios destacaron el valor de su postura en un contexto donde pocos artistas y comunicadores se atreven a cuestionar públicamente al poder.
Las palabras de Camacho resumen el sentimiento de frustración que recorre hoy a millones de cubanos: la indignación ante un gobierno que, en vez de ofrecer soluciones, busca culpables externos para justificar la ruina que provocó su propio modelo económico.
Preguntas frecuentes sobre la crítica de Laritza Camacho al régimen cubano y la situación económica en Cuba
¿Por qué Laritza Camacho critica al ordenamiento económico en Cuba?
Laritza Camacho critica al ordenamiento económico en Cuba porque lo considera responsable del desastre económico y la inflación descontrolada en el país. Ella señala que, a pesar de las múltiples medidas implementadas, no se han logrado cambios positivos y reales en la economía cubana.
¿Qué es El Toque y por qué es acusado por el régimen cubano?
El Toque es un medio independiente que ha sido acusado por el régimen cubano de manipular la tasa de cambio y cometer "terrorismo financiero". Estas acusaciones surgen en un contexto donde el régimen busca desviar la atención de su mala gestión económica culpando a actores externos e independientes.
¿Cuál es la postura de Laritza Camacho sobre la tasa de cambio en Cuba?
Laritza Camacho ironiza sobre la obsesión del régimen con la tasa de cambio, destacando que lo que realmente debería aumentar es la productividad y la justicia económica, no el valor del dólar o el euro. Critica el enfoque del gobierno en atacar a medios independientes en lugar de abordar los problemas estructurales de la economía cubana.
¿Cómo reacciona la población cubana ante las críticas de Laritza Camacho?
La población cubana muestra apoyo a las críticas de Laritza Camacho, reflejado en miles de comentarios de respaldo en sus publicaciones. Muchos cubanos se sienten identificados con su frustración ante la falta de soluciones reales por parte del gobierno y la constante búsqueda de culpables externos para justificar la crisis.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.